Коли президент вирішить питання з КС і декларуванням?

Михайло Ткач Політика 18:04, 9.11.2020

Коли президентом буде вирішене питання з КС і декларуванням?

- Після Нового року?

- Після Пасхи?

- Після травневих?

- Після президентських виборів?

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Політика

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