"Коли останній чобіт росіян залишить Україну": у Порошенка жорстко відреагували на телеміст із пропагандистським каналом Росії

Анонсований на 12 липня "телеміст" за участі забороненого в Україні пропагандистського телеканалу “Россия-24” та одного з українських каналів, який входить до медіа-групи Віктора Медведчука — це серйозний виклик усій інформаційній безпеці України.

Телемости з Росією можливі тільки тоді, коли останній чобіт російського військового залишить нашу територію, йдеться у заяві політичної партії Петра Порошенка "Європейська солідарність", опублікованої на сторінці у Фейсбук.

"Цей проект — безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа. Такі дії створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України”, — переконані там.

У партії нагадали, що канал “Росcия-24”, який фінансується з бюджету країни-агресора, перебуває під українськими санкціями. Щодо нього діє норма про "обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування". Тому умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування.

"Проведення так званого "телемосту" — це виключна провокація з боку Кремля і механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста — через нібито розмови "про мир" завести до Верховної Ради України якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби закріпити там свій реванш”, — йдеться у заяві партії.

"Європейська солідарність" закликала Службу безпеки України, Раду національної безпеки та оборони України, Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення дати миттєву реакцію щодо так званого "телемосту" з каналом "Россия-24". Якщо відповідної реакції не буде — у партії пообіцяла протестувати проти їхньої бездіяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися від телемосту із російськими пропагандистами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!