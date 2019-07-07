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"Коли останній чобіт росіян залишить Україну": у Порошенка жорстко відреагували на телеміст із пропагандистським каналом Росії

28.5тЧитати матеріал російською

Анонсований на 12 липня "телеміст" за участі забороненого в Україні пропагандистського телеканалу “Россия-24” та одного з українських каналів, який входить до медіа-групи Віктора Медведчука — це серйозний виклик усій інформаційній безпеці України.

Телемости з Росією можливі тільки тоді, коли останній чобіт російського військового залишить нашу територію, йдеться у заяві політичної партії Петра Порошенка "Європейська солідарність", опублікованої на сторінці у Фейсбук.

"Цей проект — безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа. Такі дії створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України”, — переконані там.

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У партії нагадали, що канал “Росcия-24”, який фінансується з бюджету країни-агресора, перебуває під українськими санкціями. Щодо нього діє норма про "обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування". Тому умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування.

"Проведення так званого "телемосту" — це виключна провокація з боку Кремля і механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста — через нібито розмови "про мир" завести до Верховної Ради України якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби закріпити там свій реванш”, — йдеться у заяві партії.

"Європейська солідарність" закликала Службу безпеки України, Раду національної безпеки та оборони України, Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення дати миттєву реакцію щодо так званого "телемосту" з каналом "Россия-24". Якщо відповідної реакції не буде — у партії пообіцяла протестувати проти їхньої бездіяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися від телемосту із російськими пропагандистами.

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропагандаПозачергові вибори у Верховну Раду 2019Телеміст із Росією
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресорросійські телеканалипропагандаПартія "Європейська солідарність"
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Телемост - угрозы национальным интересам, суверенитета и территориальной целостности Украины. Телемост угроза - ха-ха. Стоит только провести телемост и у Украины отвалиться Харьковская область по самый Львов.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Пора уже арестовать Медведчука - тогда и моряки вернуться ....... и Сенцов ......... и местные агрессивные жиды по утихнут
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Ох как не хочет порошок чтобы люди разговаривали,как ему нравится война
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Засеян Газон
Засеян Газон
Яковлев Валерий, о чём?
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