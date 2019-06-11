Коли КСУ ухвалить рішення щодо розпуску Ради: названо терміни

Конституційний суд України має ухвалити рішення щодо Указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради протягом 30 днів від дня початку розгляду справи.

"У них є місяць", — розповів OBOZREVATEL професор права Віктор Мусіяка.

"За місяць вони повинні завершити розгляд", — наголосив він. Як пояснив правознавець, відлік 30 днів ведеться від дня початку розгляду справи. Згідно з повідомленням прес-служби Конституційного суду, ця дата — 4 червня.

Засідання Конституційного Суду України 112 Україна

Таким чином, КСУ має ухвалити рішення щодо Указу президента Зеленського не пізніше 5 липня. Водночас, за оцінками Мусіяки, воно може бути ухвалене і раніше. У цьому контексті він зауважив: "Багато рішень вони ухвалювали дуже швидко".

Зокрема правознавець нагадав про те, як оперативно Конституційний суд озвучив рішення, "коли Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін щодо правосуддя, де пропонував змінити формулювання про підстави для відставки Генерального прокурора". Тоді "Конституційний суд ухвалив рішення буквально за ніч", — нагадав Мусіяка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

11 червня відбулося засідання КСУ, на якому був присутній президент Зеленський.

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