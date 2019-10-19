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19 жовтня • оновлено в 15:07
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"Не перестали бути братами?" Сенцов пояснив скандальне висловлювання про російських

2.3т Читати матеріал російською

Колишній політв'язень Олег Сенцов заявив, що його слова про спорідненість українців і росіян, сказані раніше в інтерв'ю, намагаються "перекрутити і вивернути потрібною злостивцям стороною".

Про це він написав у Facebook. При цьому Сенцов підкреслив, що "гордий називати себе українцем".

inforesist.org

inforesist.org

Олег Сенцов

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"В мені немає ні краплі української крові, якщо розглядати питання походження. Але я громадянин України, народжений на її землі, як і багато хто з нас, хто усвідомив причетність і відповідальність за свою країну, там, на Майдані і який брав активну участь в боротьбі за справжню незалежність своєї батьківщини. Я гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, що не формується виключно за національною ознакою, а об'єднується насамперед загальною системою цінностей. В цьому і є наше головне і глибинне відміну від сучасних х росіян", – розповів Сенцов.

Він також висловив упевненість небезпеки нерозуміння між двома народами. Це, впевнений Сенцов, зазвичай закінчується "танками, снарядами і багнетами". При цьому режисер підкреслює дивиність спроб заперечення "спорідненого походження українського та російського народів".

"Дивно намагатися вибудувати українську націю за чистотою крові або не помічати, що ми всі різні і об'єднані насамперед любов'ю до України. Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але він став при цьому вбивцею. А це важливіше будь-яких суперечок про родинні коріння", – резюмує Сенцов.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Олег Сенцов зробив скандальну заяву про росіян і українців, назвавши їх братніми народами.

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Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
Не надо тогда говорить,что это братские народы. Это абсолютно разные нации по духу,менталитету,истории,традиций, обычаев,культуре,языку и т.д.
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70rus xxx
70rus xxx
Cachko Elena, спасибо,от души посмеялся.
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