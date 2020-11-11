Хто б міг подумати, що вам знадобиться кисень. Вони вважали, що дороги потрібніші. А ви тут надумали хворіти...

Колись вони зрозуміють, що ви ще потребуватимете додаткових ліжко-місць, але не просто ліжок на стадіоні, а обладнаних кисневими магістралями, ШВЛ, а також іншими медичними гаджетами та девайсами. Навіть банально – санвузлами... Тоді вони ще знімуть декілька мільярдів із фонду будівництва доріг, тих самих мільярдів, які потрапили туди з антиковідного фонду...

Проте, коли почнеться реальна пандемія в країні, а медицина загинатиметься, вони вимушені будуть розбирати оті дороги, в які вже вкладено 30 млрд антиковідних гривень... Але буде пізно. І тому, що асфальт не трансформувати на медичні девайси, та й часу на чудеса не буде.

Скажемо чесно: влада профукала пів року на підготовку до другої хвилі коронавірусу, і вже сьогодні виникла ситуація, коли люди навіть із великими грішми не можуть госпіталізуватися. А госпіталізовані – не можуть отримати кваліфікованої медичної допомоги.

Коли якась бабця в селі вважає, що "корони" немає, – це можна назвати недалекістю.

Коли влада скеровує з цієї ж причини антиковідні кошти на піар, – це вже більше нагадує злочин.