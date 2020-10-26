Коли будуть остаточні результати виборів: ЦВК озвучила терміни

Приблизно через три-п'ять днів стануть відомі остаточні результати місцевих виборів в Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" сказав заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

"Сподіваємося, що протягом трьох-п'яти днів в більшості територіальних громад результати виборів будуть встановлені. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах мерів міст", – зазначив він.

За його словами, від швидкого підрахунку ЦВК голосів буде залежати терміни, коли проведуть другий тур виборів в ОТГ, де кандидат в мери не набрав більше 50%.

Раніше ЦВК озвучила офіційні дані про явку на виборах-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК назвала кількість виборців на місцевих виборах в Україні.