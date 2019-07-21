Колесніков: я проголосував за мир - сподіваюся, вже цього року

Борис Колесніков, кандидат у народні депутати України по 49 виборчому округу, проголосував у Костянтинівці Донецької області. Політик очікує, що новообраний парламент зможе зупинити війну на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба "Опозиційного блоку".

opposition.com.ua

"Я, як і весь Донбас, перш за все чекаю від нового парламенту миру. Колись наші батьки говорили нам про те, що важливіше миру нічого немає, і головне - щоб не було війни. Тоді ніхто з нас до кінця не розумів, що це означає. Зараз це відчули всі", - зазначив Колесніков.

За його словами, не зупинивши війну, Україна не зможе досягти економічного розвитку і соціально відчутного результату.

"Без миру Україна не має перспектив. Я голосував за мир і сподіваюся, що новому парламенту вдасться швидко, вже в цьому році добитися миру. Головні завдання нового парламенту - світ, економіка. Економіка не заради економіки, а заради соціально відчутного результату. Все інше - вторинне. Нам потрібно вибиратися з ями, в яку наша країна потрапила ще в 1991 році. Всі країни Східної Європи виявилися успішнішими. У 1991 році ми були п'ятою економікою Європи, а сьогодні ми на 40 місці з 40. Це - справжня ганьба, і нам потрібно зробити все, щоб зайняти гідне місце і в Європі, і в світі", - підкреслив Колесніков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Борис Колесніков від імені "Опозиційного блоку" розкритикував економічну частину договору про асоціацію з ЄС. На його думку, прописані там положення "вбивають українське сільське господарство".

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