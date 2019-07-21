Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Колесніков: я проголосував за мир - сподіваюся, вже цього року

851 Читати матеріал російською

Борис Колесніков, кандидат у народні депутати України по 49 виборчому округу, проголосував у Костянтинівці Донецької області. Політик очікує, що новообраний парламент зможе зупинити війну на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба "Опозиційного блоку".

Колесніков: я проголосував за мир - сподіваюся, вже цього року

opposition.com.ua

"Я, як і весь Донбас, перш за все чекаю від нового парламенту миру. Колись наші батьки говорили нам про те, що важливіше миру нічого немає, і головне - щоб не було війни. Тоді ніхто з нас до кінця не розумів, що це означає. Зараз це відчули всі", - зазначив Колесніков.

За його словами, не зупинивши війну, Україна не зможе досягти економічного розвитку і соціально відчутного результату.

Новини
Колесніков: Україні необхідно перейняти східно-європейський досвід допомоги малому бізнесу

"Без миру Україна не має перспектив. Я голосував за мир і сподіваюся, що новому парламенту вдасться швидко, вже в цьому році добитися миру. Головні завдання нового парламенту - світ, економіка. Економіка не заради економіки, а заради соціально відчутного результату. Все інше - вторинне. Нам потрібно вибиратися з ями, в яку наша країна потрапила ще в 1991 році. Всі країни Східної Європи виявилися успішнішими. У 1991 році ми були п'ятою економікою Європи, а сьогодні ми на 40 місці з 40. Це - справжня ганьба, і нам потрібно зробити все, щоб зайняти гідне місце і в Європі, і в світі", - підкреслив Колесніков.

Новини
Колесніков: для розвитку бізнесу потрібно, щоб було менше організацій контролю

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Борис Колесніков від імені "Опозиційного блоку" розкритикував економічну частину договору про асоціацію з ЄС. На його думку, прописані там положення "вбивають українське сільське господарство".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Борис Колесніков
Місце
Україна
Теги
опозиційний блок Выборы 2019
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel