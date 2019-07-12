Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Колесніков: Україні необхідно перейняти східно-європейський досвід допомоги малому бізнесу

738 Читати матеріал російською

Україні необхідно перейняти східно-європейський досвід допомоги малому бізнесу.

Про це заявив прем'єр-міністр Опозиційного уряду Борис Колесніков під час зустрічі з представниками малого бізнесу в Костянтинівці (Донецька область), інформує пресслужба "Опозиційного блоку".

Він підкреслив, що "винаходити велосипед" зовсім не потрібно, а необхідно просто використовувати закордонний досвід.

Борис Колесніков

Борис Колесніков

Пресслужба "Опозиційного блоку"

"Як там допомагають малому бізнесу? По-перше, списують відсотки за кредитами, а по-друге – будують інфраструктуру: підводять воду, газ, електроенергію. А як це відбувається у нас? Мало того, що такої допомоги немає, так ще й потрібно буде виконати технічні умови, після чого магазин буде коштувати, як завод", – заявив опозиційний прем'єр.

Колесніков вважає, що виробництво скла повинно стати для Костянтинівки фундаментом, який дозволить місту відродитися за кілька років. У міста є всі передумови для цього, адже за радянських часів Костянтинівка вважалася скляною столицею всього СРСР, зазначив він.

"У Костянтинівці і Дружківці необхідно провести бізнес-семінар, визначити наші конкурентні переваги. Вони, безумовно, в харчовій і легкій промисловості. У цих галузях попит величезний. І, безумовно, виробництво скла – це фундамент. Воно потихеньку відроджується. Я думаю, що, якщо зробити пільгове кредитування для скляних заводів, місто відродиться буквально за два-три роки", – підсумував прем'єр-міністр Опозиційного уряду.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Борис Колесніков
Місце
Україна Донецьк
Тег
опозиційний блок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel