Україні необхідно перейняти східно-європейський досвід допомоги малому бізнесу.

Про це заявив прем'єр-міністр Опозиційного уряду Борис Колесніков під час зустрічі з представниками малого бізнесу в Костянтинівці (Донецька область), інформує пресслужба "Опозиційного блоку".

Він підкреслив, що "винаходити велосипед" зовсім не потрібно, а необхідно просто використовувати закордонний досвід.

Борис Колесніков Пресслужба "Опозиційного блоку"

"Як там допомагають малому бізнесу? По-перше, списують відсотки за кредитами, а по-друге – будують інфраструктуру: підводять воду, газ, електроенергію. А як це відбувається у нас? Мало того, що такої допомоги немає, так ще й потрібно буде виконати технічні умови, після чого магазин буде коштувати, як завод", – заявив опозиційний прем'єр.

Колесніков вважає, що виробництво скла повинно стати для Костянтинівки фундаментом, який дозволить місту відродитися за кілька років. У міста є всі передумови для цього, адже за радянських часів Костянтинівка вважалася скляною столицею всього СРСР, зазначив він.

"У Костянтинівці і Дружківці необхідно провести бізнес-семінар, визначити наші конкурентні переваги. Вони, безумовно, в харчовій і легкій промисловості. У цих галузях попит величезний. І, безумовно, виробництво скла – це фундамент. Воно потихеньку відроджується. Я думаю, що, якщо зробити пільгове кредитування для скляних заводів, місто відродиться буквально за два-три роки", – підсумував прем'єр-міністр Опозиційного уряду.

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