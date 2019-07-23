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Колесніков привітав Джонсона з призначенням прем'єр-міністром Великобританії

1.7т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Опозиційного уряду Борис Колесніков привітав Бориса Джонсона з призначенням прем'єр-міністром Великобританії.

Вітання Колесніков опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він пригадав, як Джонсон, будучи на посаді мера Лондона, працював над підготовкою до Олімпіади-2012.

"У цей же час я керував процесом підготовки України до Євро-2012. На спільних зустрічах ми ділилися досвідом і знаходили шляхи вирішення складних проблем. Обидві події відбулися і у Великобританії, і в Україні з величезним успіхом", – написав прем'єр-міністр Опозиційного уряду.

Борис Колесніков

Борис Колесніков

Facebook Бориса Колеснікова

Колесніков впевнений, що Джонсон так само успішно працюватиме і на посаді прем'єр-міністра. Політик побажав новому очільнику уряду Великобританії та його країні успіхів і процвітання.

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Особи
Борис Колесніков Борис Джонсон
Місце
Україна
Тег
Опозиційний блок
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Frog Green
Frog Green
Борис Колесников-это кто,? "СуперконтРик " наверное...
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Ш. Олег
Ш. Олег
А, я понял! На "Обозе", вероятно, стоит автоматический фильтр на определённые слова. Написал "де*илов" со звёздочкой - и комментарий не пропал. :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Тереза Мэй была совсем не Тетчер, и Боре тоже Черчиллем не стать, но выбор англичан не опрометчив - он абсолютно времени под стать…
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Ш. Олег
Ш. Олег
… В эпоху выдающихся де*илов и неуравновешенных особ вполне уместен этот клоун милый с причёскою, похожей на сугроб. :)
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