Колесніков привітав Джонсона з призначенням прем'єр-міністром Великобританії

Прем'єр-міністр Опозиційного уряду Борис Колесніков привітав Бориса Джонсона з призначенням прем'єр-міністром Великобританії.

Вітання Колесніков опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він пригадав, як Джонсон, будучи на посаді мера Лондона, працював над підготовкою до Олімпіади-2012.

"У цей же час я керував процесом підготовки України до Євро-2012. На спільних зустрічах ми ділилися досвідом і знаходили шляхи вирішення складних проблем. Обидві події відбулися і у Великобританії, і в Україні з величезним успіхом", – написав прем'єр-міністр Опозиційного уряду.

Борис Колесніков Facebook Бориса Колеснікова

Колесніков впевнений, що Джонсон так само успішно працюватиме і на посаді прем'єр-міністра. Політик побажав новому очільнику уряду Великобританії та його країні успіхів і процвітання.

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