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"Колекціонер земельних ділянок": від "Слуги народу" висувається фігурант корупційної справи

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На вибори до Верховної Ради України від партії "Слуга Народу" висувається фігурант корупційної справи, якого підозрюють у махінаціях із землею, найбагатший із голів об'єднаних громад Чернігівщини Сергій Гарус.

Про це написали чернігівські ЗМІ, зазначивши також, що за цим "новим обличчям" були помічені й інші зловживання, що призвели до багатомільйонних збитків для бюджету міста.

Журналісти повідомили, що, займаючи посаду голови Іванівської ОТГ Чернігівського району Чернігівської області, Гарус став підозрюваним у розслідуванні антикорупційних органів. Йому інкримінували порушення вимог Закону "Про запобігання корупції", коли в 2017 і 2018 роках він отримав у подарунок дві земельні ділянки. У зв'язку з цим в останні роки місцеві ЗМІ називають Гаруса "колекціонером земельних ділянок".

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Сергій Гарус

Сергій Гарус

Апостроф

Відзначається, що в декларації Сергія Гаруса вказані мільйони готівкою, кілька дорогих машин і гектари земель в ласих куточках Чернігівщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у кандидата в депутати від "Слуги народу" Михайла Соколова, який має російське громадянство, є офіс у Москві поряд із будівлею біля центральної будівлі ФСБ Росії.

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Місце
УкраїнаЧернігів
Теги
"Слуга Народу"вибори в Україні
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