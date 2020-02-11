"Когось будемо втрачати": Зеленський зізнався у конфліктах в Офісі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в його команді є конфлікти, які дуже заважають роботі.

Таке одкровення прозвучало на відео з інтерв'ю глави держави, яке виклав його Офіс. "Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті", – сказав він ( щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський "Главком"

При цьому Зеленський зізнався, що у своєму Офісі довіряє тільки 2-3 людям, яких знає давно.

При цьому він уточнив, що йому важко довіритися новій людині, але якщо це вже сталося, тоді складно усвідомити, що його знайомий може бути причетний до якоїсь протиправної діяльності.

"Я дуже складно розлучаюся з людьми, дуже складно", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначений Андрій Єрмак.

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