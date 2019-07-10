Кого українці бачать новим прем'єром після виборів: з'явилися дані опитування

Соціологи з'ясували, кого українці хочуть бачити прем'єр-міністром після позачергових виборів до Верховної Ради 2019. Так, до першої трійки увійшли лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко (12,8%), глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (12,3%) і нинішній прем'єр Володимир Гройсман (9,6%).

Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 25 червня по 7 липня 2019 року. Результати були оприлюднені на офіційному сайті.

Четверте місце зайняв глава політсили "Сила і честь" Ігор Смешко (7,7%), завершує п'ятірку лідерів глава партії "Голос" Святослав Вакарчук (4%).

Крісло прем'єра "Місто Х"

Далі голоси респондентів розподілилися так:

Анатолій Гриценко – 3,5%;

Петро Порошенко – 2,7%;

Андрій Садовий – 2%;

Олександр Данилюк – 1,6%;

Сергій Тарута – 08%;

Арсеній Яценюк – 08%;

Андрій Коболєв – 0,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії. Лідерами стали "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

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