Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Кого українці бачать новим прем'єром після виборів: з'явилися дані опитування

1.3т Читати матеріал російською

Соціологи з'ясували, кого українці хочуть бачити прем'єр-міністром після позачергових виборів до Верховної Ради 2019. Так, до першої трійки увійшли лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко (12,8%), глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (12,3%) і нинішній прем'єр Володимир Гройсман (9,6%).

Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 25 червня по 7 липня 2019 року. Результати були оприлюднені на офіційному сайті.

Четверте місце зайняв глава політсили "Сила і честь" Ігор Смешко (7,7%), завершує п'ятірку лідерів глава партії "Голос" Святослав Вакарчук (4%).

Новини
Данилюк заявив про прем'єрські амбіції

Крісло прем'єра

Крісло прем'єра

"Місто Х"

Далі голоси респондентів розподілилися так:

  • Анатолій Гриценко – 3,5%;

  • Петро Порошенко – 2,7%;

  • Андрій Садовий – 2%;

  • Олександр Данилюк – 1,6%;

  • Сергій Тарута – 08%;

  • Арсеній Яценюк – 08%;

  • Андрій Коболєв – 0,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії. Лідерами стали "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel