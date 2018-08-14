Кого і чому іспанці називають "російською мафією"

Організовані злочинні групи з пострадянських країн, що діють в Іспанії, місцеві правоохоронці називають "російською мафією". DW з'ясовувала, хто і чому потрапляє під це визначення.Іспанська Спеціальна прокуратура з боротьби з організованою злочинністю у понеділок, 13 серпня, повідомила, що розпочато слідство у справі трьох імовірних лідерів "російської мафії". Йдеться про затриманих на початку місяця на курорті Марбелья вихідців з Грузії і Вірменії - Лашу Барателі, Іраклія Піпія і Артема Саргсяна. Прокуратура називає їх "крадіями в законі". Представник відомства заявив у розмові з DW, що останні затримання - нова сторінка у "сазі про боротьбу з російською мафією" в Іспанії.

А початок цієї "саги" був покладений у 1990-ті роки, коли в Іспанії вперше з'явились татуйовані чоловіки у малинових піджаках і з золотими ланцюжками на шиї, які спробували облаштуватись у цій країні після падіння "залізної завіси". Розмовляли вони різними мовами, а об'єднував їх не лише модний у певних колах "прикид", але і походження - країни колишнього СРСР. Іспанці традиційно називали цей простір "Росією". Цим частково і пояснюється той факт, що до "російської мафії" в Іспанії досі зараховують не лише кримінальні угруповання з Росії, але й з усіх пострадянських країн.

Фірташ - теж "російська мафія"?

У повідомленнях про "російську мафію" в Іспанії час від часу випливають і українські прізвища. Зокрема, в рамках операції "Варіола", спрямованої проти низки "кримінальних авторитетів" з пострадянських країн, іспанські правоохоронці кілька років тому вийшли на українського олігарха Дмитра Фірташа. Внаслідок "Варіоли" були затримані 11 осіб, в тому числі син колишнього мера Києва Степан Черновецький і ще троє громадян України. Іспанська прокуратура вважала Дмитра Фірташа лідером угруповання, до якого належав Черновецький.

Утім, Іспанія зрештою так і не домоглася видачі Дмитра Фірташа від Австрії, де з 2014 року живе олігарх, очікуючи на рішення щодо екстрадиції до США. У серпні 2017 року віденський суд остаточно відмовив у видачі Фірташа правоохоронним органам Іспанії, оскільки вони не змогли ґрунтовно пояснити обставини інкримінованих українському мільярдеру злочинів.

Від Уралу і до Середземного моря

Найширше "російська мафія" в Іспанії представлена вихідцями з Грузії, вважає співрозмовник DW в іспанській прокуратурі. За його словами, грузинські угруповання, що діють по всій Європі, "проявляють в Іспанії неабияку активність". Їм приписують, зокрема, до 60 відсотків квартирних крадіжок в країні. За останні роки в Іспанії були засуджені сотні грузинських "домушників". Їхній лідер Кахабер Шушанашвілі - "хрещений батько" грузинських крадіїв у Європі - донедавна мешкав у Мадриді. Нині він у в'язниці - засуджений іспанським судом до 16 років позбавлення волі.

Що стосується останніх заарештованих - вихідців з Грузії і Вірменії Лаші Барателі, Іраклія Піпія і Артема Саргсяна, - то за даними прокуратури, вони прибули до Іспанії для "координації кримінальної діяльності". Необхідність у такому "підкріпленні", за даними правоохоронців, виникла після того, як наприкінці червня 2018 року іспанці затримали 129 вихідців з Вірменії і тим самим зруйнували "бізнес" грузинських і вірменських злочинних кланів. Його сутність полягала у тому, що вірмени переплавляли у золоті злитки ювелірні вироби, які крали в іспанців грузинські "домушники", аби потім продавати їх на чорному ринку.

Сховатися і відмити гроші

До "російської мафії" іспанці, звісно, зараховують і представників організованих злочинних груп з Росії. Одним з перших росіян був засуджений "авторитет" московського Ореховського організованого злочинного угруповання Сергій Буторін. Злочинну діяльність Буторіна і його угруповання іспанським правоохоронцям довести не вдалося. Зрештою їх засудили "лише" за носіння зброї. Однак якщо "орехівські" в Іспанії радше лише переховувалися від російських правоохоронних органів, то їхні колеги з інших кримінальних угруповань займались у цій країні відмиванням грошей, незаконно отриманих на батьківщині.

Чемпіоном у цій сфері прокуратура вважає Генадія Петрова, одного з "авторитетів" Тамбовського злочинного угруповання. Він відмив в Іспанії, за версією слідства, через мережу підставних фірм близько 60 мільйонів євро. Петрова заарештували 2008 року. Слідство і суд, в результаті яких були виявлені його зв'язки з політиками і силовиками Росії, розтягнулися на 10 років. Вироки досі не винесені - надто складною, за оцінками прокуратури, виявилася справа. Натомість підприємець Олександр Романов, який представляв в Іспанії Таганське злочинне угруповання з Москви, таки отримав тюремний термін за відмивання коштів. Так само, як і Андрій Петров, що представляв московське Солнцевське угруповання. Крім того, триває слідство у справі Ізмайлівського угруповання, що діяло в Марбельї.

З паспортами Євросоюзу

Злочинні клани з Литви, яка нині є членом Євросоюзу, одними з перших облаштувались на південному сході Іспанії. Перший гучний судовий процес - над Паневезьким угрупованням - відбувся вже 2001 року. Воно займалося здирництвом, забезпечувало іспанські борделі жінками з Литви і викрадало автомобілі, які продавалися у країнах Балтії та в Росії. Пізніше, 2012 року, була викрита литовська злочинна група у складі дев'яти осіб. Злочинці протягом 10 років експлуатували земляків на зборі апельсинів. Ця сама банда грабувала маєтки у курортних селищах.

Прокуратура відзначає жорстокість литовських угруповань. Вони, наприклад, ламали молотком ноги своїм "підопічним" - аби отримати і привласнити собі страхування за травми, буцімто отримані заробітчанами на роботі. А у лютому минулого року неподалік від міста Картахена поліція знайшла труп 40-річного литовця зі слідами тортур. Вважається, що він став жертвою "розбірок" між литовськими угрупованнями, що займаються вирощуванням і торгівлею марихуаною.

Тавро "російської мафії"

Литовців, так само як і кавказців чи українців, іспанці зараховують до "російської мафії". Пояснюючи цей феномен, мадридський соціолог Вісенте Сабала відзначив, що йдеться не лише про вже згадану традицію позначати все пострадянське "російським". Під час розслідувань іспанські правоохоронці неодноразово переконувались, що чимало злочинців з країн колишнього СРСР інтегровані у злочинний світ Росії: вони користуються "авторитетом" у кримінальному світі цієї країни. Однак є ще одна причина. Іспанські силовики, вважає соціолог, як і правоохоронні органи будь-якої іншої країни, зацікавлені у популяризації успіхів своєї роботи. Тому їм вигідніше використовувати бренд "російської мафії", розкручений, зокрема, у фільмах і телесеріалах.