Ну и еще раз про кодло.

...

Каждый Божий день и на каждом углу, я говорю о том, что к власти пришли абсолютно лживые и абсолютно аморальные люди.

Каждый Божий день и на каждом углу, я не устаю повторять, что обанкротившаяся власть, понимая своё будущее фиаско на местных выборах, делает ставку лишь на две вещи: дискредитацию оппонентов через олигархические медиа и использование силовиков.

Гебелльсовщина на ТВ, потоки гноя и грязи в анонимных телеграмм-каналах, манипуляции общественным мнением, бесконечное враньё, обыски, уголовные дела пачками по любому поводу, задействование спецслужб не против врагов государства, а против местного самоуправления.

Я говорю об этом каждый Божий день и на каждом углу.

...

Но знаете в чем совершенный цинизм происходящего?

В том, что люди, обещавшие новые стандарты в политике, не видят ничего позорного в том, чтобы абсолютно открыто и публично показывать свою абсолютную лживость и абсолютную аморальность!

...

Гляньте ( кто ещё не видел ) это видео.

Как депутаты парламента в присутствии руководства государства обсуждают расправу с Виталием Кличко.

При помощи дискредитации и уголовных дел.

...

Просто облеченные властью и ответственностью люди, совершено обыденно, не видя в этом ничего постыдного, обсуждают как "загнать" Киевского мэра посредством г@внометания и "мусоров".

...

Уважаемые избиратели, вам может не подходить Кличко, Филатов, Каспрук или любой другой мэр.

Это ваше право.

...

Но это не значит, что у власти должно быть кодло.

А я ведь предупреждал же, правда?