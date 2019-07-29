"Коаліція вже є!" У Зеленського замахнулися на всі крісла в Кабміні

Коаліція, яку може створити монобільшість партії "Слуга народу" після позачергових виборів у Верховну Раду України, забере всі міністерські крісла в Кабміні.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус. За його словами, коаліція "вже створена" більшістю "слуг народу".
Відповідаючи на питання про можливе об'єднання політсили Дмитра Разумкова з партією "Голос" Святослава Вакарчука, Герус сказав: "Це ж залежить і від "Голосу", від їх позиції і політичних побажань. Побачимо".
Андрій Герус
Інформатор
Він також не виключив, що деякі комітети у Верховній Раді все ж віддадуть представникам опозиції.
"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", – підкреслив Герус.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За даними опрацювання 100% протоколів, на позачергових виборах до Верховної Ради найбільше голосів отримує "Слуга народу" (43,16%). 124 представника партії проходять до парламенту за політичними списками, ще 130 є переможцями мажоритарних округів.
"Слуга народу" завойовує мандати 254 народних депутатів. Тобто вона може самостійно створити коаліцію у Верховній Раді.
Президент України Володимир Зеленський запрошував лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.
У партії "Голос" заявили, що готові до цього, якщо "Слуга народу" буде дотримуватися пріоритетів, важливих для політсили Вакарчука.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".