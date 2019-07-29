"Коаліція вже є!" У Зеленського замахнулися на всі крісла в Кабміні

Коаліція, яку може створити монобільшість партії "Слуга народу" після позачергових виборів у Верховну Раду України, забере всі міністерські крісла в Кабміні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус. За його словами, коаліція "вже створена" більшістю "слуг народу".

Відповідаючи на питання про можливе об'єднання політсили Дмитра Разумкова з партією "Голос" Святослава Вакарчука, Герус сказав: "Це ж залежить і від "Голосу", від їх позиції і політичних побажань. Побачимо".

Андрій Герус Інформатор

Він також не виключив, що деякі комітети у Верховній Раді все ж віддадуть представникам опозиції.

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", – підкреслив Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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