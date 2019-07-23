"Коаліція не може бути створена": Магера пояснив права "Слуги народу" в Раді

Фракція "Слуга народу" в разі отримання понад 226 голосів буде мати права коаліції у Верховній Раді.

Про це в коментарі LB.ua заявив колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера, зазначивши, що коаліційної угоди також не потрібно у новій Верховній Раді.

"У новому парламенті не може бути створена коаліція. Оскільки фракція "Слуга народу", в разі отримання більшості депутатів парламенту, має права коаліції. Тому не може створювати коаліцію з іншими фракціями", — сказав він.

"Слуга народу" РБК-Україна

За словами Магери, така ж ситуація в історії України була у 1990 році, коли більшість парламенту сформувала так звана "Група 239" — комуністична фракція I скликання.

"І припинити повноваження нового скликання парламенту не можна протягом року", — додав він.

"У "Слуги народу" немає іншого варіанту: або вони пропонують кандидатуру прем'єр-міністра і формують новий Кабмін, або продовжує працювати уряд Гройсмана", — підсумував Магера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – приблизно 240 (у сумі за списками і мажоритаркою).

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