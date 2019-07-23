Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Коаліція не може бути створена": Магера пояснив права "Слуги народу" в Раді

2.8т Читати матеріал російською

Фракція "Слуга народу" в разі отримання понад 226 голосів буде мати права коаліції у Верховній Раді.

Про це в коментарі LB.ua заявив колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера, зазначивши, що коаліційної угоди також не потрібно у новій Верховній Раді.

"У новому парламенті не може бути створена коаліція. Оскільки фракція "Слуга народу", в разі отримання більшості депутатів парламенту, має права коаліції. Тому не може створювати коаліцію з іншими фракціями", — сказав він.

"Слуга народу"

РБК-Україна

За словами Магери, така ж ситуація в історії України була у 1990 році, коли більшість парламенту сформувала так звана "Група 239" — комуністична фракція I скликання.

"І припинити повноваження нового скликання парламенту не можна протягом року", — додав він.

Новини
"Слуга народу": прізвища майбутніх нардепів за списком

"У "Слуги народу" немає іншого варіанту: або вони пропонують кандидатуру прем'єр-міністра і формують новий Кабмін, або продовжує працювати уряд Гройсмана", — підсумував Магера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – приблизно 240 (у сумі за списками і мажоритаркою).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Магера
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
3
Смішно
7
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel