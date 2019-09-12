Княжицький: неприпустимо платити іноземцям за українське кіно

Законопроєкт 1058, який передбачує виплату компенсацій іноземним компаніям, що знімають кіно в Україні, забороняє українським продюсерам отримувати кошти від держави на створення фільмів.

Про це під час брифінгу заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький. За його словами, цей законопроєкт суперечить Конституції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

"Законопроект 1058, який щойно був проголосований у першому читанні "Слугами народу", повністю забороняє українським продюсерам, українським режисерам, авторам українських фільмів отримувати субсидію від держави на створення таких фільмів у вигляді повернення кваліфікованих витрат. Це суперечить Конституції України", – зазначив Княжицький.

Микола Княжицький Пресслужба партії "Європейська солідарність"

За його словами, дискримінація українського кіновиробництва є неприпустимою, тому фракція партії "Європейська солідарність" робитиме все, щоб захистити українське кіно.

"Ми зробили все, щоб це кіно відродилося і почало працювати і зробимо все, щоб воно ніколи не було приниженим", – сказав Княжицький.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №1058, згідно з яким держава компенсуватиме частину витрат іноземцям при виробництві фільму в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеційському кінофестивалі. Повнометражний художній фільм був визнаний найкращим у програмі "Orizzonti" ("Горизонти"). Одну з головних ролей зіграв Андрій Римарук – колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі і зараз працює у фонді "Повернись живим".

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