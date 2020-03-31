Княжицький: останнє засідання у Раді показало, хто служить олігархам, а хто – Україні

Голосування за закон про банки та закон про землю чітко проводить межу між тими, хто за європейську Україну, і тими, хто відстоює інтереси олігархів або має проросійську спрямованість. У цьому переконаний народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький. Свою позицію він оприлюднив на власній сторінці у Facebook.

Микола Княжицький

"У нас фінансова криза з двох причин: нефахове управління влади Зеленського та пандемія. Друге наклалося на перше. Бюджет порожній. Отже, ми або входимо в дестабілізацію, програємо війну, дерибанимо країну між олігархами, або беремо кошти в МВФ. МВФ – єдине джерело на сьогодні. І структура, яка спрямовує Україну до європейської ринкової економіки з верховенством права. МВФ вимагав закону про ринок землі за європейською моделлю та унеможливлення розкрадання держави під виглядом повернення банків через корумповану судову систему", – зазначив політик.

Княжицький також переконаний, що голосування 30 березня може свідчити про те, що Зеленський поміж олігархами й державою таки вибрав державу.

"У Зеленського був вибір: або стати останнім президентом, дати країну на розграбунок олігархам, які привели його до влади, або відчути власну відповідальність за Україну. Він, слава Богу вибрав друге", – зазначив він.

Княжицький також наголосив на тому, що саме системна підтримка партією "Європейська солідарність" європейської моделі розвитку України стала основною причиною того, що представники цієї фракції в парламенті підтримали банківський закон і закон про землю – після врахування в тексті законопроєкту принципових зауважень політсили.

"МВФ ніколи не казав, якого саме закону він хоче. "Європейська солідарність" хотіла закону про ринок за європейською моделлю. Олігархи хотіли розікрасти для спекуляцій державні землі. Відповідальні колеги зі "Слуг народу" прислухались до аргументів "Європейської солідарності". Наші умови було прийнято", – зазначив Княжицький.

Політик також розмістив інфографіку, яка показує відмінності початкової редакції законопроєкту про землю та ухваленого зрештою закону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що п’ятий президент України Петро Порошенко назвав основні промахи свого наступника Володимира Зеленського за рік президентства. Він зазначив, що переддефолтний стан, у якому опинилася Україна сьогодні – наслідок не лише зовнішніх викликів, якими є пандемія коронавірусу та війна на Донбасі, але й результат некомпетентності нової влади.

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