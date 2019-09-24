Очільник Нацполіції Князєв подав у відставку

Глава Національної поліції України Сергій Князєв оголосив про свою відставку з обійманої посади.
Відповідну заяву він зробив на брифінгу 24 вересня в Києві. В основному говорив про підсумки роботи, яких вдалося досягти НП.
"У лютому 2014 року мене призначали на посаду глави Нацполіції... За цей час у ЗМІ з'являлися брудні публікації. Я не звертав уваги – мені було ніколи про це довго думати. Очільник Національної поліції – це не політична посада. Я вирішив подати у відставку. Дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав і віддаю себе їй", – сказав Князєв.
На запитання журналістів про причини відставки він відповів: "Я все сказав".
Сергій Князєв
24 канал
Сергій Князєв
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Князєв напередодні заявив, що став об'єктом інформаційної атаки через скандал навколо колишньої дружини.
Польські митники затримали його ексдружину Вікторію на кордоні. Причина – недекларування 650 тисяч євро.
За інформацією джерела OBOZREVATEL, на Князєву оформлено більшість їхнього спільного майна. Водночас розлучення могло бути фіктивним, щоб не декларувати статки, автопарк, квартири і будинки.
Натомість Сергій Князєв спростував затримання ексдружини Вікторії на митниці в Польщі зі 650 тисячами євро.
У той же час був інсайд про те, що глава МВС Арсен Аваков нібито ще тиждень тому звільнив Князєва – до того, як стало відомо про скандал із його колишньою дружиною.
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