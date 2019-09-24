Очільник Нацполіції Князєв подав у відставку

Глава Національної поліції України Сергій Князєв оголосив про свою відставку з обійманої посади.

Відповідну заяву він зробив на брифінгу 24 вересня в Києві. В основному говорив про підсумки роботи, яких вдалося досягти НП.

"У лютому 2014 року мене призначали на посаду глави Нацполіції... За цей час у ЗМІ з'являлися брудні публікації. Я не звертав уваги – мені було ніколи про це довго думати. Очільник Національної поліції – це не політична посада. Я вирішив подати у відставку. Дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав і віддаю себе їй", – сказав Князєв.

На запитання журналістів про причини відставки він відповів: "Я все сказав".

Сергій Князєв 24 канал

Сергій Князєв скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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