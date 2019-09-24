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24 вересня • оновлено в 17:17
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/ Політика

Очільник Нацполіції Князєв подав у відставку

14.9т Читати матеріал російською

Глава Національної поліції України Сергій Князєв оголосив про свою відставку з обійманої посади.

Відповідну заяву він зробив на брифінгу 24 вересня в Києві. В основному говорив про підсумки роботи, яких вдалося досягти НП.

"У лютому 2014 року мене призначали на посаду глави Нацполіції... За цей час у ЗМІ з'являлися брудні публікації. Я не звертав уваги – мені було ніколи про це довго думати. Очільник Національної поліції – це не політична посада. Я вирішив подати у відставку. Дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав і віддаю себе їй", – сказав Князєв.

На запитання журналістів про причини відставки він відповів: "Я все сказав".

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Сергій Князєв

Сергій Князєв

24 канал

Сергій Князєв

Сергій Князєв

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Князєв
Місце
Україна
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Не переживайте, вор вору глаза не выклюет. Аваков навешает всм лапши на уши и отставку не примет, возмет на поруки или еще что нибудь придумает!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Удалось таки недоброжелателям сковырнуть Князева!Подсунули девушке чемодан денег и натравили на нее поляков украинофобов.Коварство негодяйское!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
О наворовались, бабло не конвертами, а мешками вывозят. И это патриоты пост-майдановцы. А в ОРДЛО сепары живут, тому как укр-бюджет не разворовывают.
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