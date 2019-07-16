Кнопкодавство в Раді: депутатам нового скликання приготували "сюрприз"

Після парламентських виборів 21 липня у Верховній Раді планують запустити сенсорні кнопки, які не дозволять депутатам наступного скликання голосувати замість своїх колег.

"Все для цього встановлено. Має бути просто запущена система", – повідомила в ефірі ObozTV народний депутат України Ірина Суслова (фракція "Блок Петра Порошенка").

Суслова нагадала, що сенсорні кнопки в Раді встановлені вже давно, але досі не працювали.

"Не розумію, чому. Ми неодноразово зверталися до апарату Верховної Ради, але знаходяться технічні обґрунтування, чому вони не працюють. Оскільки виправити це можна лише в період депутатських канікул, сподіваюся, це буде виправлено. І вже наступна Рада зможе здійснювати голосування з використанням сенсорних кнопок і відбитків пальців", – зазначила нардеп.

За її словами, проведення персонального і відкритого голосування – одне із зобов'язань, яке Україна взяла на себе перед міжнародними партнерами. В тому числі, коли брала участь в розробці т.з. плану Кокса щодо реформи парламенту.

"Апарат Верховної Ради, наскільки мені відомо, протягом останніх трьох років працював над тим, щоб змінити процедуру ухвалення рішень в парламенті. Щоб вона стала більш відкритою, прозорою і персональною", – наголосила Суслова.

Вона також розповіла про плани запровадити в Раді єдину картку, яку депутати зможуть застосовувати і як посвідчення, і під час реєстрації, і для голосування.

"Для цього ще необхідно внести зміни до чинного законодавства, оскільки зараз у нас передбачені окремі документи. Але, тим не менше, ми повинні до цього прагнути", – закликала політик.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв'ю "5 каналу" заявив, що апарату ВР доручили вирішити всі технічні питання для запуску системи голосування за допомогою сенсорних кнопок. Він також висловив сподівання, що переобладнання встигнуть закінчити до початку роботи нової Ради.

Сенсорні кнопки в Раді давно встановлені, але досі не працювали vybor.news

Як писав OBOZREVATEL, останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання відбулося 12 липня. Спікер Андрій Парубій оголосив, що з 15 по 19 липня народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях. А 19 липня десята сесія ВР VIII скликання офіційно завершить свою роботу.

Хто з депутатів цього скликання відзначився "кнопкодавством" – можна подивитися у відповідному розділі на сайті громадського руху "Чесно".

21 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами. Зокрема, він запропонував встановити за "кнопкодавство" штрафи в розмірі від 51 до 85 тисяч гривень.

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