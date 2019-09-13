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13 вересня • оновлено в 16:54
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"Кнопкодавство — не бл*дство": Коломойський розхвалив "слуг народу" в Раді

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Бізнесмен і ексглава Дніпропетровської області Ігор Коломойський позитивно оцінив результати роботи монобільшості в новій Верховній Раді.

Своєю думкою він поділився у п'ятницю, 13 вересня, в кулуарах форуму YES у Києві в коментарі OBOZREVATEL.

"Як ви оцінюєте темп роботи Ради за останні два тижні? Працюють удень і вночі", – запитали у бізнесмена.

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Коломойський розхвалив "слуг народу" в Раді

Коломойський розхвалив "слуг народу" в Раді

"Стахановці, стахановці", – відповів Коломойський.

Він поділився також своїм ставленням до кнопкодавства, яке вже не раз фіксували в Раді 9-го скликання, зокрема з боку представників президентської партії "Слуга народу".

"Не критично, всяке буває. Ліс рубають, тріски летять", – відреагував бізнесмен.

Натомість Коломойському нагадали його ж заяву про те, що Раду слід розпустити, якщо нардепи будуть займатися "бл*дством".

Коломойський розхвалив "слуг народу" в Раді

Коломойський розхвалив "слуг народу" в Раді

Скріншот з відео

"Ось це на букву "б" – це не кнопкодавство. Це щось інше", – запевнив Коломойський. На його думку, не можна лаяти того, хто робить помилки від старанності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутатку Верховної Ради України 9-го скликання Олену Копанчук (фракція "Слуга народу") впіймали на кнопкодавстві.

Відзначився голосуванням за свого колегу Олександра Скічка ще один "слуга народу" Сергій Литвиненко.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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