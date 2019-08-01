Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Кнопкодавство буде": Разумков зробив зізнання про роботу "Слуги народу" в Раді

1.5т Читати матеріал російською

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключив, що в новообраній Верховній Раді України буде так зване кнопкодавство.

Так, відповідаючи на запитання журналіста KP.UA: "Можете прямо зараз пообіцяти, що прогулів, "кнопкодавства" серед депутатів-"слуг народу" не буде?" – він заявив:

"Буде. Я ж вас поважаю, навіщо мені вам в обличчя брехати? Буде "кнопкодавство". Але щоб цього не було, ми хочемо ввести сенсорну кнопку, точніше, вона давним-давно є, просто захована за сімома печатками".

Новини
ЦВК "пустила" в Раду ще 17 депутатів: повний список

Ілюстрація. "Кнопкодавство" в Раді

Ілюстрація. "Кнопкодавство" в Раді

Цензор.НЕТ

Як підкреслив політик, через це роботу в парламенті слід почати зі зміни підходів.

"Те, що ми бачили раніше, складно назвати роботою. Треба виконати те, що обіцяли всі протягом багатьох-багатьох років, а саме – зняти депутатську недоторканність. Треба ввести відповідальність за "кнопкодавство", створити можливість відкликання народного депутата або дострокового припинення його повноважень", – зазначив глава політсили.

Як пояснив він, сенсорну кнопку, яка може допомогти налагодити персональне голосування нардепів, раніше не використовували, і хоч вона і застаріла, але "теоретично може працювати".

Новини
Освітня реформа: Разумков озвучив плани команди Зеленського

"Тому є пропозиція, поки її не ввели, карати за "кнопкодавство" штрафами, при цьому рівень штрафів повинен бути значущим навіть для багатих народних депутатів – 50-80 тис. гривень", – сказав Разумков.

Якщо у депутата немає таких грошей, то, за його словами, кілька місяців він попрацює в Раді безкоштовно.

"Наступного разу буде думати. Аж до кримінального покарання. Тому що написано чітко: "персональне голосування". Або з прогулами – якщо ви не будете ходити на роботу, що з вами станеться?.. Треба прийняти закон, який буде давати можливість позбавити депутатського мандата народного депутата, якщо він не виконує свої функціональні обов'язки" – підсумував глава "Слуги народу".

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами.

Згідно з ним, "кнопкодавство" передбачатиме штрафи для депутатів від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тис. гривень).

Крім того, в новій Раді можуть запустити сенсорні кнопки, які не дозволять депутатам наступного скликання голосувати замість своїх колег.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel