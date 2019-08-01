"Кнопкодавство буде": Разумков зробив зізнання про роботу "Слуги народу" в Раді

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключив, що в новообраній Верховній Раді України буде так зване кнопкодавство.

Так, відповідаючи на запитання журналіста KP.UA: "Можете прямо зараз пообіцяти, що прогулів, "кнопкодавства" серед депутатів-"слуг народу" не буде?" – він заявив:

"Буде. Я ж вас поважаю, навіщо мені вам в обличчя брехати? Буде "кнопкодавство". Але щоб цього не було, ми хочемо ввести сенсорну кнопку, точніше, вона давним-давно є, просто захована за сімома печатками".

Ілюстрація. "Кнопкодавство" в Раді Цензор.НЕТ

Як підкреслив політик, через це роботу в парламенті слід почати зі зміни підходів.

"Те, що ми бачили раніше, складно назвати роботою. Треба виконати те, що обіцяли всі протягом багатьох-багатьох років, а саме – зняти депутатську недоторканність. Треба ввести відповідальність за "кнопкодавство", створити можливість відкликання народного депутата або дострокового припинення його повноважень", – зазначив глава політсили.

Як пояснив він, сенсорну кнопку, яка може допомогти налагодити персональне голосування нардепів, раніше не використовували, і хоч вона і застаріла, але "теоретично може працювати".

"Тому є пропозиція, поки її не ввели, карати за "кнопкодавство" штрафами, при цьому рівень штрафів повинен бути значущим навіть для багатих народних депутатів – 50-80 тис. гривень", – сказав Разумков.

Якщо у депутата немає таких грошей, то, за його словами, кілька місяців він попрацює в Раді безкоштовно.

"Наступного разу буде думати. Аж до кримінального покарання. Тому що написано чітко: "персональне голосування". Або з прогулами – якщо ви не будете ходити на роботу, що з вами станеться?.. Треба прийняти закон, який буде давати можливість позбавити депутатського мандата народного депутата, якщо він не виконує свої функціональні обов'язки" – підсумував глава "Слуги народу".

Дмитро Разумков Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами.

Згідно з ним, "кнопкодавство" передбачатиме штрафи для депутатів від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тис. гривень).

Крім того, в новій Раді можуть запустити сенсорні кнопки, які не дозволять депутатам наступного скликання голосувати замість своїх колег.

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