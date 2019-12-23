Кнопкодави в Раді: опубліковано список нардепів-порушників

Щонайменше 15 народних депутатів 45 разів вдавалися до кнопкодавства за час роботи Верховної Ради 9-го скликання у 2019 році. Водночас восьмеро нардепів пропустили 90% голосувань лише за останній місяць року, що минає.

Про порушення народних обранців повідомляє Громадський рух "ЧЕСНО". Зі свого боку дані про кількість їхніх прогулів опублікував на сторінці у Facebook Комітет виборців України.

Зазначається, що кнопкодавів фіксували під час голосувань щодо восьми законопроектів, а також за процедурні рішення і під час реєстрації на пленарні засідання. Зокерема, тільки за 18 грудня на кнопкодавстві "спіймали" 20 деутатів.

Опубліковано список нардепів-порушників ВРУ 9-го скликання

Так, найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за народними депутатами фракції "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ) – 27. Серед них найчастіше процедуру голосування порушував Володимир Кальцев.

Вісім разів кнопкодавили четверо нардепів-мажоритарників із депутатської групи "Довіра". До цього списку потрапили кнопкодави попередніх скликань – Андрій Іванчук, Василь Петьовка, Роберт Горват. Також у групу увійшов мажоритарник з Донецької області Олександр Ковальов, котрого Рух "ЧЕСНО" першого впіймав на неособистому голосуванні у Верховній Раді 9-го скликання.

Олександр Ковальов – перший, хто почав кнопкодавити у ВРУ 9-го скликання chesno.org

Перераховується й за які законопроєкти кнопкодавили народні обранці в Раді 9-го скликання:

Вісім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2116 – "Про Державне бюро розслідувань";

Вісім – за законопроєкт №2299 щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

Сім – за законопроєкт №2490-1 щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг;

Два факти під час різних голосувань за законопроєкт №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку;

По одному – за законопроєкти №1016, №1012, №1052, №2609.

Кнопкодави Верховної Ради 9-го скликання chesno.org

Зі свого боку Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в грудні. За його даними, незважаючи на те, що в листопаді ВРУ запровадила штрафи для депутатів, які систематично не голосують на пленарних засіданнях, загалом проблема низьких показників участі в голосуваннях окремих депутатів залишається доволі актуальною.

Зазначається, що в грудні 51 нардеп взяв участь лише в половині голосувань Ради, яких загалом цього місяця відбулося 532. Водночас восьмеро народних обранців пропустили 90% голосувань, із них троє – не проголосували жодного разу за місяць.

"Нульові показники голосувань у грудні зафіксовано в Любові Шпак ("Слуга Народу"), Романа Іванісова (позафракційний) та Віталія Данілова ("Батьківщина"). За даними електронної системи Ради, усі троє народних депутатів не були зареєстровані на засіданнях впродовж місяця. Конкретні причини відсутності на вебсайті ВРУ не вказано", – йдеться у повідомленні КВУ.

Також до списку депутатів, які майже не голосували, потрапили: Антон Яценко ("За майбутнє") взяв участь в 0,19% голосувань; Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%; Ігор Палиця ("За майбутнє") – 9%; Олександр Абдуллін ("Батьківщина") – 9%; Андрій Деркач (позафракційний) – 9%.

Крім цього, наголошується, що є у Верховній Раді й народних депутатів, які взяли участь у 100% голосувань. Це Руслан Князевич із "Європейської солідарності" та Олександр Бакумов зі "Слуги народу". Також відомо, що 21 політик взяв участь в 98-99% голосувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя" спіймали на новому способі кнопкодавства.

19 грудня монобільшість Верховної Ради ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за кнопкодавство. "За" проголосував 261 народний депутат. Не підтримали документ 2 парламентарії.

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