"Кнопкодави і любителі рішалова": вигнаний "слуга народу" заявив про вихід із партії

Народний депутат Антон Поляков, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", заявив про своє рішення також вийти з президентської партії.

Він уже написав заяву на ім'я голови "СН" Олександра Корнієнка. Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, для нього це "просто формальність", яку треба було зробити.

Антон Поляков Дзеркало тижня

"Я не можу бути в партії, де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають", – написав він.

Депутат наголосив, що йшов у політику саме для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб "стати його послідовником".

"І погода, і настрій сьогодні сонячні. Немов остаточно виліз із болота, що погано пахне", – підсумував Поляков.

Заява про припинення членства у партії "Слуга народу" Telegram-канал Антона Полякова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" депутатів Антона Полякова, Анни Скороход і Романа Іванісова.

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