Книжковий ярмарок у Лейпцигу: політика під прицілом

Другий за величиною і значенням книжковий ярмарок Німеччини перетворює Лейпциг у Мекку для видавців, письменників і читачів. Що чекає на гостей цього року?Німецький Лейпциг сьогодні - це 100 тисяч книг, 20 тисяч нових публікацій, престижна премія, знамениті автори і багатообіцяючі дебютанти. Міжнародний книжковий ярмарок у Лейпцигу претендує на рекорд за кількістю учасників - 2,6 тисячі видавців з 48 країн - і очікує понад 250 тисяч відвідувачів за чотири дні (з 15 по 18 березня). Ярмарок представляє не лише літературу найрізноманітніших жанрів, а й шкільні підручники, газети і журнали, календарі, художні альбоми, аудіокниги. Книжковий ярмарок супроводжує весняний літературний фестиваль "Лейпцизькі читання", і цього року його програма нараховує 3,6 тисячі заходів, від класичних читань до андеграундних концертів. Щороку фестиваль збирає десятки тисяч шанувальників художнього слова. Крім того, вчергове у Лейпцигу проходитиме зліт фанатів коміксів манга - Manga-Comic-Con (MCC).

Почесним гостем ярмарку цього року стане Румунія, а головним тематичним спрямуванням - політика. Вручення премії Лейпцизького книжкового ярмарку за традицією є важливою складовою галузевого форуму.

Європейські цінності під пильною увагою

Лейпцизький книжковий ярмарок, заснований ще у XVII столітті і другий за значенням у Німеччині після Франкфуртського, цього року проходитиме під знаком актуальної глобальної політики.

"Давно вже політика не викликала таких бурхливих дискусій і дебатів у Німеччині, як в останні роки", - пояснює директор ярмарку Олівер Цілле (Oliver Zille). І це, за його словами, добре. Тому що не лише політика визначає наш вибір, але і ми впливаємо на політику. Ярмарок запрошує на серйозну розмову про минуле, сьогодення і майбутнє Європи. Зокрема, про європейські цінності. Чи такою вже гуманною і прогресивною є Європа? На якій підставі європейці вважають себе авангардом глобального співтовариства? В рамках дискусійної програми у Лейпцигу мають виступити представники громадянського суспільства, культури, науки і медіа.

Новинки та номінанти

Політика і критичний аналіз сучасного суспільства - це лише два лейтмотиви ярмарку, як у його дискусійній програмі, так і серед друкованих новинок. Читач знайде на книжкових стендах найрізноманітніші жанри: від детективів і кулінарних книг до історичних романів і біографій. Збирачі автографів також не залишаться у програші: уривки зі своїх нових творів тут зачитають такі відомі німецькі письменники, як, наприклад, Себастьян Фітцек (Sebastian Fitzek), автор книг "Терапія" і "23-й пасажир", та Бернгард Шлінк (Bernhard Schlink) , автор світового бестселера "Читець".

Однією з головних подій, як завжди, стане присудження премії Лейпцизького книжкового ярмарку. Вручається вона в категоріях "белетристика", "переклади" і "науково-популярна література". Загальний призовий фонд становить 60 тисяч євро. Номіновані 16 авторів. У категорії "художня література" на премію претендують, зокрема, американка Ізабель Фарго Коул, яка зобразила дію свого роману "Зелена межа" в НДР, та німець Маттіас Зенкель (Matthias Senkel), у якого в романі "Темні числа" у доперебудовній Москві спартакіада програмістів-математиків стає ареною для гротескних подій у булгаківському дусі.

Лейпцизький книжковий ярмарок вручає також премію "За європейське взаєморозуміння". Лауреатка 2018 року - норвезька журналістка і письменниця Осне Саєрстад, авторка книг про Чечню, Сербію, Афганістан, Ірак, які написані на основі її власного досвіду репортерської роботи у кризових регіонах. В її новій книзі йдеться про норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, організатора і виконавця терактів у Норвегії в 2011 році.

Ажіотаж навколо видавництв правого спрямування

Цього року політичний лейтмотив на ярмарку не лише у книгах. Сам книжковий форум потрапив під пильну увагу у зв'язку з тим, що серед його учасників є видавництва з правим ухилом.

Зокрема, свою друковану продукцію у Лейпцигу представить постійний учасник ярмарку, бранденбурзький COMPACT, який останнім часом став рупором консервативної і євроскептичної політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У зв'язку з участю видавців правопопулістської літератури у Лейпцигу готуються акції протесту. Перша з них відбулася вже ввечері 14 березня. Восени минулого року присутність подібних видавництв на Франкфуртському книжковому ярмарку також викликала різку критику. Директор Лейпцизького книжкового ярмарку Олівер Цілле вважає, що всі видавництва мають право на презентацію, допоки їхні публікації залишаються в рамках закону.

Погляд на Румунію

Традиційно східноєвропейська література представлена на Лейпцизькому книжковому ярмарку особливо широко. У 2018 року почесний гість тут - Румунія. Близько 50 румунських письменників, поетів, публіцистів, художників-ілюстраторів презентують свої нові роботи і візьмуть участь в дискусіях про актуальну соціально-політичну ситуацію в Румунії, про її історію та культуру. Своїми поглядами на Румунію ділитиметься на ярмарку нобелівський лауреат з літератури 2009 року Герта Мюллер (Herta Müller). Етнічна німкеня, письменниця і поетеса народилася в Румунії і у 1987 році переїхала до ФРН.