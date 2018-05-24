КНДР підірвала свій ядерний полігон

На північнокорейському ядерному полігоні Пхунгері пролунала серія вибухів, повідомили запрошені КНДР закордонні журналісти. Пхеньян оголосив ядерний об'єкт зруйнованим.Серія вибухів пролунала на північнокорейському ядерному полігоні Пхунгері. Про це в четвер, 24 травня, повідомили західні журналісти, котрі були присутні на місці події. Серед них кореспондент американського телеканалу CBS та британського Sky News, Про вибухи на північнокорейському ядерному об'єкті поінформувала й південнокорейська агенція новин Yonhap.

Влада КНДР повідомила, своє чергою, про зруйнування ядерного об'єкта.

Про намір зруйнувати ядерний полігон та демонтувати всі важливі конструкції на ньому Пхеньян заявив нещодавно. Оголошення такого кроку відбулося саме під час послаблення напруги, що спостерігається в цьому регіоні, та з огляду на заплановану на червень цього року зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Утім, скептики не вбачають у цьому кроці жодних практичних наслідків для північнокорейської ядерної програми, адже сам полігон вже досягнув експлуатаційних часових меж, зауважує інформагенція AFP.