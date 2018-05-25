КНДР і надалі готова до переговорів зі США

Попри рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з Кім Чен Ином, Північна Корея відкрита для переговорів "в будь-який час і в будь-якому форматі", наголошують у Пхеньяні.Північна Корея й надалі готова до переговорів зі США, незважаючи на скасування Дональдом Трампом запланованої на червень зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. У п'ятницю, 25 травня, перший заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Кім Ге Гван заявив, що керівництво КНДР відкрито до вирішення проблем.

За його словами, уряд Північної Кореї вважає рішення про скасування саміту "вкрай прикрим". "Ми знову хочемо повідомити США про готовність вирішувати проблеми в будь-який час і в будь-якому форматі", - наводить слова північнокорейського заступника міністра агентство Reuters.

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина була запланована на 12 червня в Сінгапурі, проте 24 травня американський президент скасував саміт, вказавши, що своїми останніми заявами КНДР продемонструвала "відверту ворожість". Згодом Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості в майбутньому зустрітися з Кім Чен Ином.

Тим часом президент Південної Кореї Мун Чже Ін висловив своє розчарування через скасування запланованої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина та закликав керівництво обох країн до прямих переговорів, передає інформагенція dpa.