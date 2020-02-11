Клюєву скасували заочний арешт: деталі рішення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, екссекретаря Ради нацбезпеки та оборони Андрія Клюєва.

Рішення було ухвалено 4 лютого, повідомляє "Слово і Діло".

Зокрема, у рішенні вказується, що Клюєва заочно взяли під варту у кримінальному провадженні, слідство в якому зупинене. Тому, на їх думку, для застосування запобіжного заходу слідство у справі необхідно було відновити, а потім зупинити у зв'язку з оголошенням в розшук.

Клюєву скасували заочний арешт censor.net.ua

Водночас, судді погодилися з висновками слідчого судді про те, що Клюєву повідомлено про підозру і він набув відповідного статусу. На думку судді, підозра є обґрунтованою, а ризики переховування від слідства дійсно існують, оскільки місце перебування ексглави АП досі не встановлено.

Разом з тим судді задовольнили скаргу і скасували заочний арешт Клюєва через те, що слідство у справі було зупинено на момент ухвалення рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Європейського Союзу скасував санкції ЄС, продовжені для експрезидента України Віктора Януковича і його сина Олександра у 2016-2017 роках, а для його соратників – продовжені у 2018 році.

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