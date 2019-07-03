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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Клюєв іде на вибори: МВС і ГПУ надіслали листи-підтвердження до Центрвиборчкому

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Міністерство внутрішніх справ і Генеральна прокуратура України надіслали листи до Центральної виборчої комісії про те, що колишній глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, якого зареєстрували кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради, не перебував в Україні останні 5 років.

Так, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оголосив, що провів селекторну нараду з підрозділами МВС та після цього надіслав документ до ЦВК. У ньому сказано, що у МВС є достовірні докази того, що Клюєв виїхав з України у 2014 році і відтоді не проживав на території країни.

Андрій Клюєв

Андрій Клюєв

УП

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Наголошується, що якби він в'їздив в Україну, його б затримали правоохоронні органи.

"Сподіваюся, що лист послужить підставою для ухвалення ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва", — написав Аваков у Facebook.

Клюєв іде на вибори: МВС і ГПУ надіслали листи-підтвердження до Центрвиборчкому

Крім того, відповідні папери до ЦВК надіслала і Генеральна прокуратура. У них також зазначено, що Клюєв супроводжував президента-втікача з РФ до Криму і свідчив у Москві у справі про події у лютому 2014 року на Майдані, пише "Громадське".

За даними Державної прикордонної служби України 01.01.2014 року Клюєв А.П. вилетів з аеропорту Бориспіль рейсом Київ-Саллалах, а 11.01.2014 року прибув звідти. Іншої інформації про перетин державного кордону України Клюєвим у базах даних немає.

"Клюєв А.П. за сприяння органів влади РФ разом із Януковичем В.Ф. і самостійно мав можливість перетинати державний кордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем для укриття від слідства і суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", — зазначили у ГПУ .

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Клюєв іде на вибори: МВС і ГПУ надіслали листи-підтвердження до Центрвиборчкому

Клюєв іде на вибори: МВС і ГПУ надіслали листи-підтвердження до Центрвиборчкому

Клюєв іде на вибори: МВС і ГПУ надіслали листи-підтвердження до Центрвиборчкому

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Українці збунтувалися через рішення ЦВК зареєструвати на вибори до ВРУ Андрія Клюєва і скандального блогера Анатолія Шарія та закликали до нового Майдану.

  • 2 липня у центрі Києва спалахнули масові протести.

  • Секретар ЦВК Наталія Бернацька заявила, що для перегляду рішення потрібні додаткові докази від правоохоронних органів про те, що ні перший, ні другий 5 років не були в Україні.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Андрій КлюєвАрсен Аваков
Місце
Україна
Теги
ЦВКМВСГПУ
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