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19 листопада • оновлено в 17:34
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"Ключова подія": Порошенко вперше візьме участь у Конгресі ЄНП

2.3т
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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко здійснить візит до Хорватії для участі у Конгресі Європейської народної партії (ЄНП) на запрошення президента ЄНП Жозефа Доля.

Як зазначають на сайті пресслужби "ЄС", цьогорічний Конгрес ЄНП у Загребі стане ключовою подією у розвитку Європейської народної партії як провідної політичної сили Європейського Союзу, в ході якого планується обрати наступного президента ЄНП та керівництво партії.

Конгрес відбудеться 20-21 листопада.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

LIGA.net

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"Це буде перша участь Петра Порошенка на чолі повноважної партійної делегації у роботі Конгресу ЄНП після прийняття партії "Європейська солідарність" у коло цієї впливової політичної сім'ї", – зазначено у повідомленні.

У рамках візиту плануються двосторонні зустрічі п'ятого президента України з вищим керівництвом ЄС та лідерами провідних держав-членів Європейського Союзу.

Як писав OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним радником президента Європейської Комісії Елмаром Броком.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
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Ш. Олег
Ш. Олег
Приглашаю Порошенко принять участие в очередном съезде Немецкой Партии Садоводов. По своему влиянию на европейскую и мировую политику она находится примерно на одном уровне с ЕНП, но хоть пива приличного Пётр Алексеевич попьёт вдоволь. :)
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха,там у него оффшорчик припрятан..А вообще-то о чём нормальным людям говорить с дегенератом?..Только если ты такой же..ха-ха-ха-ха..
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора ему взять участие с судовом процессе по его делишкам)он же кричит что честный вот пусть тогда судится если честный то ему бояться нечего))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кризский Игорь, и почему это вы считаете что я должен поддерживать Петю когда весь мир знает какой он хапуга?что он сделал для народа?назовите хоть одно что он выполнил из обещанного на майдане?а я там был и слышал его обещания лично!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Артеллерист Моня, Только после Гаагского трибунала над Путлером и твоей Пидерашей.
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