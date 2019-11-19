"Ключова подія": Порошенко вперше візьме участь у Конгресі ЄНП

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко здійснить візит до Хорватії для участі у Конгресі Європейської народної партії (ЄНП) на запрошення президента ЄНП Жозефа Доля.

Як зазначають на сайті пресслужби "ЄС", цьогорічний Конгрес ЄНП у Загребі стане ключовою подією у розвитку Європейської народної партії як провідної політичної сили Європейського Союзу, в ході якого планується обрати наступного президента ЄНП та керівництво партії.

Конгрес відбудеться 20-21 листопада.

Петро Порошенко LIGA.net

"Це буде перша участь Петра Порошенка на чолі повноважної партійної делегації у роботі Конгресу ЄНП після прийняття партії "Європейська солідарність" у коло цієї впливової політичної сім'ї", – зазначено у повідомленні.

У рамках візиту плануються двосторонні зустрічі п'ятого президента України з вищим керівництвом ЄС та лідерами провідних держав-членів Європейського Союзу.

Як писав OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним радником президента Європейської Комісії Елмаром Броком.

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