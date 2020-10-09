Клоуни та кухарки перетворили країну в шоу

Михайло Бродський Політика 15:49, 9.10.2020

Що буде, якщо величезну країну перетворити на велике шоу. Експеримент припав на пандемію. Країна може впасти в колапс. Тисячі померлих, паніка і падіння економіки.

Прем'єр і уряд – смішні клоуни і кухарки. За малим винятком. Ми, звичайно, і це пройдемо, а вони втечуть. Нові ніхто, які стали господарями, а не слугами. Знову на * ба ...

Коментувати
Політика

Дивіться також

Лерос – про "плівки": був великий скандал у кабінеті Зеленського, але він став на бік Єрмака

Лерос назвав "наглядача" в СБУ, який взяв під контроль корупційні потоки

У Миколаєві спалили авто кандидату в депутати від "Слуги народу". Фото

У Карабасі поранили трьох російських пропагандистів. Фото і відео

В Україні хочуть ввести "карантин вихідного дня"