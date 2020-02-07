"Клоуни, розбили мені окуляри!" Кучеренко висунув нові звинувачення "слугам" за матюки

Депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що "слуги народу" розбили йому окуляри під час лайливої суперечки з колегою Максимом Ткаченком, яка відбулася біля трибуни Ради 6 лютого.

За його словами, парламентарів дуже образило те, що він назвав їх клоунами. Відео з поясненнями нардепа опублікував Telegram-канал Pavlovsky News (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Коли я йду поспілкуватися з першим заступником Верховної Ради – стоять по дорозі чотири депутати. Вони мене хвилину не пускали й говорили: "Вам туди не можна". Вони розбили мої окуляри, коли я повз них проходив", – стверджує він.

Кучеренко назвав "слуг" клоунами

Нардеп підкреслив, що всього лише хотів поговорити з віцеспікером, як саме тоді до нього "підстрибнув" якийсь чоловік і "почав стискати".

"Ну вибачте, іноді я вважаю, що це клоунська поведінка", – пояснив Кучеренко.

Водночас він додав, що відкличе заяву до поліції про хуліганську поведінку, якщо Ткаченко вибачиться.

"Знайде спосіб вибачитися – відкличу", – підкреслив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко влаштував лайливу суперечку з колегою із "Батьківщини" Олексієм Кучеренком в залі Верховної Ради.

Кучеренко подав заяву до поліції на колегу зі "Слуги народу" Максима Ткаченка.

Також він заявив, що розцінює як хуліганство лайку на свою адресу від "слуги народу" Ткаченка.

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