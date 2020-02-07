Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:00
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Клоуни, розбили мені окуляри!" Кучеренко висунув нові звинувачення "слугам" за матюки

2.6т
Читати матеріал російською

Депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що "слуги народу" розбили йому окуляри під час лайливої суперечки з колегою Максимом Ткаченком, яка відбулася біля трибуни Ради 6 лютого.

За його словами, парламентарів дуже образило те, що він назвав їх клоунами. Відео з поясненнями нардепа опублікував Telegram-канал Pavlovsky News (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Коли я йду поспілкуватися з першим заступником Верховної Ради – стоять по дорозі чотири депутати. Вони мене хвилину не пускали й говорили: "Вам туди не можна". Вони розбили мої окуляри, коли я повз них проходив", – стверджує він.

Кучеренко назвав "слуг" клоунами

Кучеренко назвав "слуг" клоунами

Нардеп підкреслив, що всього лише хотів поговорити з віцеспікером, як саме тоді до нього "підстрибнув" якийсь чоловік і "почав стискати".

"Ну вибачте, іноді я вважаю, що це клоунська поведінка", – пояснив Кучеренко.

Водночас він додав, що відкличе заяву до поліції про хуліганську поведінку, якщо Ткаченко вибачиться.

"Знайде спосіб вибачитися – відкличу", – підкреслив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Діна Баронова
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
4
Смішно
2
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну вот он и сам признался что начал первый и оскорбил депутатов и не одного а всех обозвав их клоунами и вместе с ними он оскорбил и президента Так что партия слуг может смело на него писать заяву!!!он спровоцировал этот конфликт и начал первый обзывать людей!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Артеллерист Моня, клоун это призвание и профессия, а не оскорбление. Хватит уже передергивать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги