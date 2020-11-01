Клоуни прийшли вкрасти мільярди, а ми потім будемо ловити їх по світу

Михайло Бродський Політика 13:30, 1.11.2020 Оновлено: 13:31, 1.11.2020

У березні пан крадутський мені сказав, що країна розвалиться на декілька частин і я про це написав, подумав, що він дурень. Але ні. Він там у Слуг в тусовці і Зелю називає - перший.

Схоже, ми йдемо за їхнім планом.

Потім будемо ловити їх по світу.

Схоже, ці клоуни прийшли вкрасти мільярди. А може це найкрутіша спецоперація російських.

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Політика

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