Клочко: реформа ДАБІ має подолати корупцію і убезпечити людей

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування опрацьовує важливі законопроєкти, необхідні для продовження реформи містобудування із залученням до цього процесса всіх учасників ринку. Йдеться про зміни до ряду законів України. Про це на зустрічі представників влади з будівельним бізнесом заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

На зустрічі, що відбулася під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і була приурочена до Дня будівельника, депутат розповів, що реформаторські зміни напрацьовуються в 12 чинних законах України. Йдеться про закони "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" тощо.

Андрій Клочко перерахував головні новели, які пропонується включити в підсумковий законопроєкт. Зокрема, планується передача реєстрації та видачі документів декларативного і дозвільного характеру - з центрального сервісного органу в уповноважені органи місцевого самоврядування.

Також в будівельне законодавство впроваджується принцип альтернативності.

"Замовник зможе вибирати: здійснювати реєстрацію в органах місцевого самоврядування або у Державній сервісної служби. Також він зможе вибирати установу контролю: орган самоврядування за місцем розташування об'єкта, або центральну Інспекцію містобудування", - пояснив Клочко.

Крім того, за його словами, пропонується: остаточне скасування ліцензування в будівництві і заміна його на сертифікацію виконробів, право вибирати страхову систему замість дозвільної, механізм досудового оскарження.

"У разі виникнення суперечок при перевірці замовники зможуть звертатися до голови Державної інспекції містобудування, щоб оскаржити дії підлеглих йому посадових осіб, які здійснюють перевірки", - зазначив Клочко.

"І окремо хотів би торкнутися законопроєкту про посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування. Він вводить кримінальну відповідальність, якщо таке порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі. Вважаю це дуже важливим, оскільки реформа повинна не тільки подолати корупцію, а й принципово підвищити якість і безпеку в будівництві... Реформа гостро потрібна і її реально завершити в історично короткий термін, якщо ми будемо працювати активно, злагоджено і по-партнерськи", - підсумував глава парламентського комітету.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня 2020 року прийняв постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

В рамках реформи в Україні створено Державну сервісну службу містобудування, яка буде виконувати реєстраційні функції в будівництві, і Державну інспекцію містобудування, яка повинна виконувати функції нагляду і контролю в будівельній галузі.