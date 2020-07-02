Клітіна: зробити що-небудь гірше, ніж зробила я, будь-якій жінці буде складно. Відео

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна вважає, що записавши звернення в напівоголеному вигляді, вона полегшила життя жінкам в Україні.

В ефірі ISLND TV 2 липня політкиня пояснила, що іншим жінкам після неї зробити що-небудь гірше буде складно (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"Я хочу, щоб після мого досвіду жінкам в Україні стало легше. Легше в політиці, легше досягати успіху. Зробити щось гірше, ніж зробила я, будь-якій жінці в нашій пресі буде складно", – сказала Клітіна.

Вона переконана, що після її вчинку інших жінок сприйматимуть серйозніше, незважаючи на те, у що вони одягнені і які в них груди.

"Я хочу продемонструвати, що не важливо, як ти виглядаєш. Важливо, що у тебе в голові, і на це потрібно звернути увагу перш за все", – наголосила Клітіна.

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