Клітіна висловилася, що команда Зеленського "курить травку"

Тимур Григоренко Політика 14:54, 3.07.2020 Оновлено: 15:08, 3.07.2020

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна припустила, що нардепи від "Слуги народу" курили "травку".

Таку думку вона висловила в ефірі "4 каналу", коментуючи скандал із керівництвом СН Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком, які назвали свою колегу Ірину Аллахвердієву "корабельною сосною".

"Я пробувала курити травичку в Амстердамі, де це законно. Але в мене таке відчуття, що вони курять тут. І я хочу запитати команду Зеленського: "Що вони курять?"... Мені здається, вони щось міцне покурили, а потім її обмовляють", – обурювалася Клітіна.

Вона зазначила, що це ненормально, коли колеги по партії називають жінку "сосною".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Епіцентр" передав лікарням 75 тисяч захисних костюмів із "липовими" сертифікатами, – розслідування

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

ДБР вилучило обладнання Повітряних сил: командування заявило про підрив оборони України

Долар за 30, легко: "слуг народу" спіймали на новому листуванні про відставку Смолія. Фото

Росіян попередили про блокування рахунків у банках у воєнний час