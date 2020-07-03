Клітіна висловилася, що команда Зеленського "курить травку"

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна припустила, що нардепи від "Слуги народу" курили "травку".

Таку думку вона висловила в ефірі "4 каналу", коментуючи скандал із керівництвом СН Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком, які назвали свою колегу Ірину Аллахвердієву "корабельною сосною".

"Я пробувала курити травичку в Амстердамі, де це законно. Але в мене таке відчуття, що вони курять тут. І я хочу запитати команду Зеленського: "Що вони курять?"... Мені здається, вони щось міцне покурили, а потім її обмовляють", – обурювалася Клітіна.

Вона зазначила, що це ненормально, коли колеги по партії називають жінку "сосною".

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