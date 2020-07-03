Клітіна висловилася, що команда Зеленського "курить травку"
Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна припустила, що нардепи від "Слуги народу" курили "травку".
Таку думку вона висловила в ефірі "4 каналу", коментуючи скандал із керівництвом СН Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком, які назвали свою колегу Ірину Аллахвердієву "корабельною сосною".
"Я пробувала курити травичку в Амстердамі, де це законно. Але в мене таке відчуття, що вони курять тут. І я хочу запитати команду Зеленського: "Що вони курять?"... Мені здається, вони щось міцне покурили, а потім її обмовляють", – обурювалася Клітіна.
Вона зазначила, що це ненормально, коли колеги по партії називають жінку "сосною".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.
Згодом Корнієнко виправдався за злиту в мережу розмову з Арахамією, зокрема про Ірину Аллахвердієву.
Сама нардепка заявила, що в скандалі замішані політичні конкуренти. Її колеги в парламенті, зазначила Аллахвердієва, телефонували їй "і поклялися, що ні говорили нічого з опублікованого".
Зі свого боку Арахамія заявив, що скандальний відеозапис нібито було змонтовано з двох частин, одна з яких – у гумористичному стилі.