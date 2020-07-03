Клітіна в купальнику записала нове відео: звернулася до росіян

Політика 10:57, 3.07.2020 Оновлено: 11:11, 3.07.2020

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна записала нове провокаційне відео в купальнику.

Ексчиновниця виступила російською мовою, аргументувавши це тим, що в Росії вона "теж вже зірка" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вирішила зробити соціальний експеримент – уявити, що я іншопланетянка, і піти поспілкуватися з українськими ЗМІ... Я не знаю ці телеканали і журналістів, я не дивлюся ток-шоу, у мене немає піар-менеджерів або навіть прессекретаря, я просто приходила куди запрошують і намагалася з ними контактувати", – заявила Клітіна.

Вона зазначила, що її "як іншопланетянку" дивує, чому людям цікаво принижувати один одного, але при цьому не цікаві проблеми екології і що вони вмирають від раку, тому що забруднюють своє середовище проживання.

"Чому нікого не цікавлять політичні проститути, яких я знаю, що повно і в Росії – не дарма ж така кличка у вашого лідера, російські проститути просто більш стабільні", – додала колишня заступник міністра.

Пізніше Клітіна опублікувала в Facebook найяскравіші коментарі до свого відео, а також колаж космонавта в космосі з її обличчям і підписом "Ну а як тобі таке, Ілон Маск?".

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