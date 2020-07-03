Клітіна в купальнику записала нове відео: звернулася до росіян
Олександра Клітіна вирішила представити себе іншопланетянкою.
Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна записала нове провокаційне відео в купальнику.
Ексчиновниця виступила російською мовою, аргументувавши це тим, що в Росії вона "теж вже зірка" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я вирішила зробити соціальний експеримент – уявити, що я іншопланетянка, і піти поспілкуватися з українськими ЗМІ... Я не знаю ці телеканали і журналістів, я не дивлюся ток-шоу, у мене немає піар-менеджерів або навіть прессекретаря, я просто приходила куди запрошують і намагалася з ними контактувати", – заявила Клітіна.
Вона зазначила, що її "як іншопланетянку" дивує, чому людям цікаво принижувати один одного, але при цьому не цікаві проблеми екології і що вони вмирають від раку, тому що забруднюють своє середовище проживання.
"Чому нікого не цікавлять політичні проститути, яких я знаю, що повно і в Росії – не дарма ж така кличка у вашого лідера, російські проститути просто більш стабільні", – додала колишня заступник міністра.
Пізніше Клітіна опублікувала в Facebook найяскравіші коментарі до свого відео, а також колаж космонавта в космосі з її обличчям і підписом "Ну а як тобі таке, Ілон Маск?".
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Клітіна заявила про створення своєї партії "Україна проти корупції", знявши відео у відвертому купальнику із глибоким декольте.
Вона сказала, що її метою є боротьба з "корупціонерами і проститутами" в Україні.
Потім вона назвала себе конкуренткою президента Володимира Зеленського і заявила, що через це її звільнили з посади радника голови Державного космічного агентства України.
Раніше Клітіна стала фігуранткою секс-скандалу: нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що вона нібито отримала свою посаду через ліжко.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал із Клітіною. Він заявив, що ситуація стала підставою для падіння довіри до чиновниці.
Сама Клітіна переконувала, що фейк про неї запустили через відсутність інших компроматів.
Втім, у кінці листопада чиновницю все ж було звільнено з обійманої посади за поданням Криклія.