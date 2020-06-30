Клітіна: в дитинстві були комплекси, я зробила собі силіконові груди

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна зізналася, що в неї силіконові груди.

З такою заявою ексрадниця голови Державного космічного агентства виступила в ефірі телеканалу ZIK у вівторок, 30 червня. Так вона відповіла на питання, на яке напередодні не захотіла відповісти журналістам.

"Чи можуть бути в жінки, якій майже 40 років, такі натуральні груди? Так, у мене зроблені груди. У мене був дитячий комплекс, не було ніколи грудей. Тому я вирішила зробити собі груди. Можете хайпувати, казати, що в мене силіконові груди. Робіть мені рейтинги", – сказала Клітіна.

Як писав OBOZREVATEL, Клітіна напередодні заявила про створення своєї партії "Україна проти корупції", записавши відео в купальнику, який підкреслював її бюст. За її словами, вона має намір розібратися з "політичними проститутами".

Також Клітіна назвала себе конкуренткою Зеленського, заявивши, що президент нібито "злякався".