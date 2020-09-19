Клітіна пожартувала, що шукає олігарха для своєї партії
Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила, що шукає "порядного олігарха" для фінансування своєї партії "Україна проти корупції".
Відповідний пост політкиня опублікувала 19 вересня на сторінці у Facebook. Вона прокоментувала заяву, підкресливши, що пожартувала.
"Гарантую отримання державних дотацій, монополізації ринків, продаж за копійки державних активів, контроль судів і прокуратури", – написала в "оголошенні" жінка.
Вона жартома додала, що їй також потрібні білборди "на кожному кутку". Повідомлення Клітіна супроводила своєю фотографією в купальнику на тлі політичного банера.
"Але якщо чесно, то не смішно, тому що в нас нерівний доступ до політики і партіям, що діють прозоро і чесно, неможливо або дуже важко взагалі пробитися, я вже не кажу перемогти", – зазначила Клітіна.
Вона висловила позицію про те, що політичну рекламу слід обмежити, а контроль за фінансуванням партій посилити, прийняти закон про лобізм і забезпечити рівний доступ до ЗМІ.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександра Клітіна, коментуючи скандал із керівництвом СН Давидом Арахамією і Олександром Корнієнком і "корабельною сосною", допустила, що нардепи курили "травичку".