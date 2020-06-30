Клітіна розповіла, навіщо створює партію та хто до неї увійде

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила, що створює партію, щоб боротися з "корупціонерами і проститутами" в Україні.

Про це ексчиновниця розповіла в інтерв'ю "Стране". Також вона додала, записуючи відеозвернення, хотіла "відвести душу".

"Я вирішила висловити те, що думаю про цих політичних проститутів. А ще мене повією називають! Щонайменше я хотіла відвести душу... Ви знаєте, я хочу, щоб мій син мною пишався. А не чув у школі, що мама – х*ойда. Це моя мета", – пояснила вона створення партії.

Клітіна додала, що її партія "Україна проти корупції" буде лівоцентристською з екологічним напрямком. Водночас вона підкреслила, що не є сексисткою, але її заяви пов'язані з дискримінацією жінок.

"Я не сексистка. Чоловікам ми теж раді. Ми не дискримінуємо людей за належністю до будь-якої статі... Але подивіться, хто в нас корупцією займається. Чомусь переважно чоловіки. Не жінки. Я вважаю, що ці політичні проститути – вони ж і сексисти. І ще не зрозуміло, якої вони орієнтації і що вони зробили, щоб їм дали ці високі посади", – пояснила Клітіна.

Вона додала, що до її партії можуть вступити всі охочі.

"Я не можу більше терпіти цькування мене та інших жінок. Не можу спокійно дивитися на цю корупцію, продажність політиків. Вирішила сама взятися за пошук правди, наведення порядку в нас у країні. Тому що бачу: більше нікому", – резюмувала ексчиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Клітіна назвала себе конкуренткою президента України Володимира Зеленського.