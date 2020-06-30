Клітіна назвала себе конкуренткою Зеленського і вкотре заявила про звільнення

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила, що більше не є радницею голови Державного космічного агентства України.

В ефірі телеканалу "НАШ" вона зазначила, що її звільнили. На думку колишньої чиновниці, це трапилося через те, що "Зеленський просто злякався конкуренції".

"Адже я для нього серйозна конкурентка", – підкреслила вона.

Крім цього, Клітіна додала, що її слова у відеозверненні про створення власної партії "Україна проти корупції" – правда, адже вона цілком серйозно налаштована скласти конкуренцію партії президента.

"Звісно, серйозно. А чим я гірша за партію "Слуга народу"? Я краща, у мене щонайменше є фахова економічна освіта", – висловилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна заявила про створення своєї партії "Україна проти корупції".