Климпуш-Цинцадзе: у влади є місяць на порятунок безвізу з Євросоюзом

Для того щоб Європейський Союз не запустив механізм призупинення безвізового режиму з Україною, у нас є місяць на вжиття необхідних заходів.

Про це OBOZREVATEL заявила голова комітету Верховної Ради з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Рішення Конституційного суду України (про визнання неконституційним окремих положень ЗУ "Про запобігання корупції" – Ред.) чітко сприймається нашими партнерами як сигнал до дії для того, щоб запускати механізм призупинення безвізового режиму для України. Якщо так станеться, то Україна стане першою країною, щодо якої взагалі запустили цей механізм", – сказала вона.

За її словами, настрої та думки щодо тимчасового призупинення безвізу для України з'явились у Європейській комісії, серед країн-членів ЄС, а також серед окремих європарламентарів.

"Це не тільки ставить під загрозу безвіз, це увімкне червоне світло на макрофінансову допомогу від Європейського Союзу, поставить червоне світло на безповоротну допомогу від ЄС та на підтримку нашої подальшої євроінтеграції", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, Офіс президента та монобільшість мають місяць на те, щоб привести законодавство у відповідність із взятими на себе антикорупційними зобов'язаннями перед ЄС.

"Поки що офіційної заяви саме від ЄС ми не бачили. Тому насамперед для початку процедури тимчасового призупинення безвізу потрібна буде відповідна заява – це перше. Потім має бути рішення європейської комісії щодо запуску цього механізму, якщо вони побачать, що Україна не реагує на це рішення КС. І потім це рішення розглядається і європейським парламентом, і європейською радою. Тобто там створені такі механізми, які балансують один одного для того, щоб це рішення було виваженим. Але це означає, що у нас є буквально місяць на виправлення цих речей", – наголосила народна депутатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL судді Конституційного Суду України скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, діючи у власних інтересах. Цим рішенням КСУ заблокував призначення переможців місцевих виборів.