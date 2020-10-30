Климпуш-Цинцадзе розповіла про наслідки скандального рішення КСУ
Рішення Конституційного Суду призвело до недопустимих наслідків і є серйозною загрозою як для країни, так і для кожного громадянина.
Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 30 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ми всі розуміємо, що це рішення Конституційного Суду призвело до реально недопустимих наслідків, які для нас є серйозною загрозою: і для європейської інтеграції, і взагалі для кожного громадянина України", – сказала нардепка.
Вона пояснила, що це стосується моніторингу й контролю за діями влади і загалом демократичних принципів.
"І, до речі, воно суперечить Конституції, в якій записана наша перспектива і наша мета про європейську та євроатлантичну інтеграцію", – зауважила Климпуш-Цинцадзе.
Вона зазначила, що реакція на рішення КС повинна бути швидкою, але має перебувати в правовому й конституційному полі.
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