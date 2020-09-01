Климпуш-Цинцадзе попередила про "кривавий день" у Раді через лист Кравчука

Розгляд листа від глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука або його заступника Вітольда Фокіна щодо виборів в ОРДЛО може спровокувати "кривавий день" у залі Верховної Ради.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла голова комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона висловила надію на розсудливість депутатів монобільшості.

"Ми бачили цього листа, його було якось оприлюднено. Але єдиний позитив у тому, що спікер пояснив неготовність розглядати якісь зміни в законодавстві щодо оголошення виборів на окупованих територіях. Сподіваюсь, у монобільшості вистачить розуму, щоб не спровокувати просто "кривавий день" у Раді, ставлячи на порядок денний таке питання", – заявила Климпуш-Цинцадзе

Якщо ж лист від глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про проведення виборів на окупованих територіях доведеться розглянути у Верховній Раді, під куполом парламенту відбудеться бійка і запалювання димових шашок, не виключає депутатка.

"Я підозрюю, що внесення питання до парламенту спричинить реальне фізичне загострення у Верховній раді. Думаю, що в хід підуть не тільки слова, але, боюсь, дехто з чоловіків може не витримати і підуть у хід кулаки", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради надійшов лист голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, в якому він просить уточнити, чи відповідає постанова парламенту про проведення місцевих виборів Мінським угодами.

У Верховній Раді почали розглядати лист глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука щодо зміни постанови про місцеві вибори на Донбасі.

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що до Верховної Ради не вносили жодних законодавчих ініціатив щодо змін постанови про місцеві вибори, зокрема, що стосується їх проведення на Донбасі.