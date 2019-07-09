Климпуш-Цинцадзе: робота з інтеграціі до ЄС і НАТО поставлена на паузу

Робота з інтеграції до ЄС та НАТО, яку команда Петра Порошенка виконувала останні п’ять років, зараз фактично поставлена на паузу.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, кандидат в народні депутати від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе під час презентації результатів всеукраїнських соціологічних досліджень щодо ставлення і поінформованості громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО, повідомляє пресслужба політсили.

За її словами, саміт Україна-ЄС засвідчив успішне виконання програм, над якими працювала команда Порошенка.

Іванна Климпуш-Цинцадзе Пресслужба "ЄС"

"Зараз для мене важливе інше питання: з ким разом ми можемо далі продовжувати реалізацію цілей, які закладені у вчорашній Декларації саміту Україна-ЄС? Хто готовий продовжити роботу, яку ми проводили останні п’ять років? Хто готовий взяти на себе відповідальність за активну та професійну роботу?" – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що переважна кількість українців підтримує просування України до Європейського союзу та НАТО, і ця підтримка невпинно зростає.

"Ми бачимо визнання українцями того, що вони вже багато знають про ЄС та НАТО і одночасно потребують великої кількості додаткової інформації. Дослідження говорить про те, що нам треба зосередитися на роз’ясненні: що конкретно європейська і євроатлантична інтеграція несе не суто для держави Україна, а для кожного окремого українця, його впевненості у завтрашньому дні", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко зробив заяву щодо євроінтеграції. Також член команди Порошенка наполягає на завершенні євроінтеграції ринку газу та електроенергії.

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