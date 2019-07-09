Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Климпуш-Цинцадзе: робота з інтеграціі до ЄС і НАТО поставлена на паузу

4.8т Читати матеріал російською

Робота з інтеграції до ЄС та НАТО, яку команда Петра Порошенка виконувала останні п’ять років, зараз фактично поставлена на паузу.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, кандидат в народні депутати від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе під час презентації результатів всеукраїнських соціологічних досліджень щодо ставлення і поінформованості громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО, повідомляє пресслужба політсили.

За її словами, саміт Україна-ЄС засвідчив успішне виконання програм, над якими працювала команда Порошенка.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Пресслужба "ЄС"

"Зараз для мене важливе інше питання: з ким разом ми можемо далі продовжувати реалізацію цілей, які закладені у вчорашній Декларації саміту Україна-ЄС? Хто готовий продовжити роботу, яку ми проводили останні п’ять років? Хто готовий взяти на себе відповідальність за активну та професійну роботу?" – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Новини
Саміт Україна - ЄС: важливо зберегти спадкоємність та послідовність на європейському напрямку

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що переважна кількість українців підтримує просування України до Європейського союзу та НАТО, і ця підтримка невпинно зростає.

"Ми бачимо визнання українцями того, що вони вже багато знають про ЄС та НАТО і одночасно потребують великої кількості додаткової інформації. Дослідження говорить про те, що нам треба зосередитися на роз’ясненні: що конкретно європейська і євроатлантична інтеграція несе не суто для держави Україна, а для кожного окремого українця, його впевненості у завтрашньому дні", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко зробив заяву щодо євроінтеграції. Також член команди Порошенка наполягає на завершенні євроінтеграції ринку газу та електроенергії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
8
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel