Климпуш-Цинцадзе: монобільшість боїться Зеленського, а Рада абсолютно аморфна

Монобільшість у Верховній Раді є аморфною та інертною з точки зору просування інтересів України у світі. Багато депутатів цієї фракції бояться ухвалювати рішення, що потенційно можуть не сподобатися Офісу президента.

РФ ні на хвилину не припиняла протидіяти руху України до ЄС і НАТО. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявила голова комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції, народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

– Депутати партії "Альтернатива для Німеччини" нібито звернулися до уряду ФРН із закликом зберегти нейтралітет України і висловилися проти її вступу до ЄС і НАТО. Таку інформацію поширило декілька пропагандистських росЗМІ. У зверненні нібито йдеться про зв’язки Росії та України, які, незважаючи на війну, досі пов'язані в культурному, релігійному, мовному, економічному та етнічному плані. Чи буде на це реагувати український парламент?

– Насамперед ми дізнаємося про це з російських ЗМІ, і я б не стала приділяти цьому особливу увагу. Крім того, якщо навіть ця політична сила "Альтернатива для Німеччини" звернулася з таким закликом, то ми розуміємо, що це політична сила, яка фінансується з Російської Федерації і підтримується нею. Власне, вона і створювалася в Німеччині саме заради того, щоб бути провідником російських інтересів.

Тому повторення цими депутатами російського наративу, думаю, зробленого під диктовку Російської Федерації, не є чимось дивним.

Що стосується реакції українського парламенту, то мені б хотілося, щоб він взагалі зайняв активнішу позицію у сфері міжнародних відносин. Тому що парламент дев’ятого скликання, на відміну від складу парламенту восьмого скликання, є абсолютно аморфним, інертним з точки зору визначення зовнішньополітичних пріоритетів, просування інтересів України на міжнародній арені.

Навіть такі, здавалося б, очевидні речі, як постанова про невизнання виборів у Білорусі, не проходять через український парламент саме з огляду на те, що всі чи більшість депутатів монобільшості боїться зробити щось, що би потенційно не сподобалося Офісу президента чи президентові Зеленському.

Тому розраховувати на те, що сам парламент виступить з якоюсь ініціативою, не варто. Хоча, можливо, на рівні українсько-німецької парламентської групи друзів можна було б зробити серйозну заяву щодо цього.

– Стосовно цієї групи. Ви ж входите до неї. Там велика кількість депутатів із багатьох фракцій.

– Так, це одна з найбільших груп.

– Може, дійсно, варто порушити це питання і відповісти на такі заклики однієї з політичних партій Німеччини?

– Очевидно, що порушувати це питання в рамках групи друзів можна. Але я пригадую нашу дискусію в групі дружби з грузинським парламентом. Коли ми обговорювали питання реакції на те, що пан Саакашвілі як громадянин України дозволяв собі втручання у внутрішні справи Грузії, багато хто з представників "Слуги народу" просто боялися брати на себе відповідальність.

Підозрюю, що аналогічна ситуація навіть у цьому разі може спіткати і потенційну заяву від групи дружби з Німеччиною. Хоча, інформація з’явилася щойно, тому ініціюватимемо обговорення.

Але в мене особливої надії на сміливість і проактивність колег з монобільшості просто немає.

– А якщо розглядати цю заяву як симптом, як один з маячків? Чи можна говорити про те, що Росія вирішила дещо змінити свою тактику, риторику щодо нашого шляху до НАТО, ЄС?

– Ми маємо розуміти, що Росія на жодну хвилину не припиняла свою протидію українським намірам вступити до Європейського Союзу і до Північно-Атлантичного альянсу протягом усіх цих років, ще до початку російсько-української війни і під час цієї війни.

Тому розслаблятися не можна на жодному етапі цієї взаємодії і спроби розв’язати конфлікт через перемовини.