Клімкін заявив про необхідність гарантій від США для плану України щодо Донбасу
Обрання кандидата від Демократичної партії Джо Байдена президентом США може змінити ситуацію з війною на Донбасі та анексією Криму в Україні.
Таке припущення висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі каналу "Україна 24". Він вказав на важливість для української держави розуміти спрямування політики американської адміністрації.
"Безумовно, нова динаміка можлива, і насправді досить імовірна. Я чув обговорення пунктів (мирного плану щодо Донбасу. – Ред.), але це насправді заповнення паузи та ще один елемент імітації. Всі зараз готуються до того, щоб розмовляти з майбутньою адміністрацією Байдена", – зазначив політик.
За його словами, в "нормандському форматі" Німеччина та Франція проведуть декілька раундів консультацій, зрозуміють, хто за що відповідає, якими будуть стратегічні моменти, і тільки потім піде серйозний процес. Тому, підкреслив Клімкін, потрібно бути готовими, що наступні декілька місяців підуть на такі узгодження.
Також, додав ексміністр, дуже важливо, щоб Україна перебувала в цьому процесі з самого початку. Як і те, щоб план щодо Донбасу підтримали США.
"Пункти, які запропоновані, це дуже спрощений варіант дорожньої карти, до якої з Росією потрібно прийти, оскільки дорожня карта – це послідовність кроків і гарантії виконання їх сторонами. Без США і без наших партнерів по ЄС отримати такі гарантії... Хто стане гарантом, що Росія виконає цю дорожню карту? Тільки вони. Тому ми знаходимося в ситуації, коли повинні зрозуміти, якими будуть плани американської адміністрації. На порядку денному між США і Росією багато питань, і всі вони досить чутливі для Путіна. Але як конкретно піде переговорний процес, ніхто зараз не може сказати", – пояснив Клімкін.
Нагадаємо: раніше українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі озвучила свій план дій щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі. Головним пунктом названо виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року.
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