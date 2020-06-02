Клімкін заявив про наближення Третьої світової війни

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін побачив в агресії Росії у Криму та на Донбасі ознаки наближення Третьої світової війни.

Така заява пролунала з його вуст в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Водночас він підкреслив, що ця війна матиме зовсім інший вигляд, ніж дві попередні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Павло Клімкін Скриншот відео

"Я вважаю, що ми тут занадто оптимістичні. Третя світова війна – вона гібридна, наближається. Ми ще не в стані Третьої світової. Ми, скоріше, якщо порівнювати з Першою, у 1913 році. Щодо позиціонування й багатьох речей. Ми на порозі шалених змін", – попередив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий інструктор і волонтер Цві Аріелі, який займався підготовкою бійців ЗСУ – учасників АТО, заявив, що Третя світова війна могла початися на території України, коли 17 липня 2014 року над Донбасом російські окупаційні війська збили Boeing 777 рейсу МН17.

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