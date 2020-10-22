Клімкін запропонував варіант завершення війни на Донбасі

Вікторія Довгань Політика 09:59, 22.10.2020 Оновлено: 10:50, 22.10.2020

Шансом на припинення бойових дій на Донбасі може бути заведення туди міжнародного компоненту. До того ж, ним можуть стати не тільки війська миротворців.

Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка. Дипломат також наголосив, що будь-які домовленості щодо ситуації на сході України не можливі без участі Заходу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Будь-яка домовленість стосовно Донбасу може бути досягнута, але може бути досягнута між нами і Заходом з одного боку і Росією з іншого. Це може бути тільки частина великої домовленості, яка цікавить Путіна", – переконаний Клімкін.

На його думку, доля Донбасу значною мірою залежатиме від результатів президентських виборів у США. Адже саме після перегонів Росія почне свої "базарні торги".

"І другий момент – реалізувати все, що навколо Донбасу може відбуватися, можна тільки через заведення якогось міжнародного компоненту. Знову ж таки кажу, що мова не йде про десятки тисяч важко озброєних миротворців. Мова йде про розумний міжнародний компонент, адміністрацію, контроль, військових радників, поліцейський компонент. Все це можна зробити за допомогою ЄС, нейтральних країн", – зазначив ексочільник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Клімкін припустив, що вступ України до НАТО та Європейського союзу до закінчення війни на Донбасі та деокупації Криму не є неможливим. Дипломат наголосив, що наша держава повинна стати східним флангом Альянсу.

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